Barcelona le dejó un recado a Lionel Messi ¿De qué se trata?

Luego de la bomba sobre el futuro de Lionel Messi, el FC Barcelona no dudó en enviarle un mensaje al argentino sobre su nueva aventura en la ciudad de Miami.

Para todos era conocido que el Barcelona tenía pleno interés en tener de regreso a Lionel Messi en sus filas, la reunión entre el padre de Lionel, Jorge Messi y Joan Laporta parecía dar por hecho el regreso del campeón del mundo con la selección de Argentina en Catar 2022.

El FC Barcelona en un comunicado le deseó mucha suerte y éxitos a Lionel Messi:

"El FC Barcelona desea mucha suerte a Lionel Messi en su nueva etapa profesional", el conjunto azulgrana precisó que el pasado lunes el padre y representante del jugador, Jorge Messi, "trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana".

"El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años", añadió el comunicado.

Laporta y Jorge Messi "se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça".

Lionel Messi en una entrevista dada a Sport confirmó que irá a Miami para sellar el acuerdo con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS).

En dicha entrevista también dejó claro que durante su presencia en el París Saint Germain no era feliz: "Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole (colegio). En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día".

Con información de AFP.