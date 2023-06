Lionel Messi ya decidió y su destino es ir a Miami, el argentino lo confesó todo

Barcelona/Luego de unas mediáticas negociaciones, el Inter de Miami y Lionel Messi están muy cerca de llegar a un acuerdo, dejando a un lado la posibilidad de jugar en el FC Barcelona.

Ahora todo llegó a buen puerto con la contratación del campeón del mundo en Catar 2022 para el club de David Beckham de la MLS luego de su accidentado paso por el París Saint Germain en la Ligue 1.

Messi en un video aclara por qué tomó esta decisión destacando que viajará a Miami, "todavía no lo tengo cerrado al cien por cien, nos falta algunas cosas pero bueno decidimos continuar el camino ahí".

"TOMÉ LA DECISIÓN DE QUE VOY A IR A MIAMI 🇺🇸"



Bombazo mundial de Lionel Messi. pic.twitter.com/pqRXwhtF06 — Pablo Giralt (@giraltpablo) 7 de junio de 2023

Por parte del club, también celebran la llegada de Lionel Messi en sus redes sociales:

El ídolo argentino admitió además que "no era feliz" en París, donde últimamente fue blanco de abucheos constantes por parte de simpatizantes del París Saint Germain.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole (colegio). En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día".

Tras el final de su aventura con el PSG, el campeón del mundo podía elegir a sus 35 años entre tres destinos: volver al Barcelona, el equipo donde se formó y logró sus mayores triunfos, el atractivo de los petrodólares de Arabia Saudita, que ya han seducido a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, o la liga norteamericana al otro lado del Atlántico.

Al final, será en la soleada Miami donde el ganador de siete Balones de Oro escribirá las últimas páginas de su extraordinaria carrera, en una franquicia propiedad de David Beckham y de los multimillonarios estadounidenses Jorge y José Mas.

Para completar el traspaso, el club del estado de Florida se apoyó en los ingresos generados por el nuevo acuerdo de la MLS con Apple TV+ para la retransmisión global de la liga por 10 años y 2.500 millones de dólares.

El martes, Apple TV+ anunció la próxima emisión de una serie documental de cuatro capítulos que repasa los cinco Mundiales jugados por Messi.

"La Liga ha sido muy creativa. Todo está sobre la mesa", dijo una fuente de la MLS, cuya oferta incluye aportaciones de Apple y Adidas, sus dos mayores socios comerciales.

La presencia de Messi, que ya posee una casa en Miami, también sería un valor añadido evidente a la promoción del Mundial de 2026, que Estados Unidos coorganizará con los vecinos Canadá y México.

Con información de AFP.