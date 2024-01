Barcelona | Frenkie de Jong: "Todavía no soy el jugador que quiero ser"

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong aseguró, en una entrevista al medio neerlandés NOS, que está en el club que siempre quiso estar y con el que confía ampliar pronto su palmarés como futbolista profesional.

"Estoy en el club donde siempre quise estar, donde soñé", afirmó De Jong, quien restó importancia al interés del Manchester United de Erik ten Hag, que ya le entrenó en el Ajax: "Es una posibilidad que está allí, pero estoy muy satisfecho en el Barça, me siento muy bien aquí".

El neerlandés se mostró ambicioso y, a sus 26 años, no se conforma con los tres títulos que ha ganado, de momento, con el conjunto azulgrana: un Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España.

"Todavía no he ganado los trofeos que quiero ganar y todavía no soy el jugador que quiero ser. Todavía hay margen de mejora y aún tengo tiempo, pero me gustaría llegar allí lo más rápido posible", apuntó el futbolista azulgrana.

De Jong también fue autocrítico a la hora de valorar el rendimiento del equipo en LaLiga esta temporada. "No lo estamos haciendo bien en esta competición, así son las cosas", reconoció.

"Pero todavía nos queda la mitad de la temporada. Nunca se sabe. Quedamos primeros de nuestro grupo en la Liga de Campeones. Eso simplemente está bien y todavía queda mucho por jugar", añadió.

En cualquier caso, el cuarto capitán del Barça cree que el equipo ha acusado demasiado las bajas por lesión en esta primera mitad de temporada.

"Se echa de menos a algunos jugadores básicos. Todos los equipos tienen bajas, y ese también es nuestro caso. Espero que este año podamos jugar con el mismo equipo durante mucho tiempo y que todos se mantengan en forma. Entonces las cosas seguramente mejorarán", concluyó.

Con información de EFE.