Barcelona vs Atlético Madrid Champions League | Alineaciones confirmadas partido de ida cuartos de final

Se juegan los partidos de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

Panamá/La UEFA Champions League entra en su fase decisiva y este miércoles se disputa un auténtico partidazo: Barcelona vs Atlético de Madrid, correspondiente al partido de ida de los cuartos de final, con dos equipos que llegan en gran forma y con cuentas pendientes en sus enfrentamientos recientes.

El conjunto dirigido por Hans Flick apuesta por una mezcla de juventud y experiencia, mientras que el equipo de Diego Simeone mantiene su tradicional solidez táctica para buscar un resultado positivo como visitante.

Alineación confirmada del Barcelona

El FC Barcelona salta al terreno de juego con:

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Eric García

Pedri (C)

Lamine Yamal

Dani Olmo

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

Un once con gran poder ofensivo liderado por figuras como Robert Lewandowski y el joven talento Lamine Yamal, acompañado por la creatividad de Pedri.

Alineación confirmada del Atlético de Madrid

Por su parte, el Atlético de Madrid formará con:

Juan Musso

Nahuel Molina

Robin Le Normand

Dávid Hancko

Matteo Ruggeri

Giuliano Simeone

Marcos Llorente

Koke (C)

Ademola Lookman

Antoine Griezmann

Julián Álvarez

El ataque rojiblanco estará comandado por el francés Antoine Griezmann y el argentino Julián Álvarez, dos piezas clave en el esquema ofensivo.

Antecedentes recientes entre Barcelona y Atlético de Madrid

Este enfrentamiento ha sido uno de los más intensos en el fútbol español en los últimos meses. En sus últimos cinco choques:

04/04/2026 – Atlético de Madrid 1-2 Barcelona (LaLiga)

(LaLiga) 03/03/2026 – Barcelona 3-0 Atlético de Madrid (Copa del Rey)

(Copa del Rey) 12/02/2026 – Atlético de Madrid 4-0 Barcelona (Copa del Rey)

(Copa del Rey) 02/12/2025 – Barcelona 3-1 Atlético de Madrid (LaLiga)

(LaLiga) 02/04/2025 – Atlético de Madrid 0-1 Barcelona (Copa del Rey)

El balance favorece al Barcelona, que ha ganado 4 de los últimos 5 partidos, aunque el Atlético ya demostró que puede golpear con autoridad, como en el contundente 4-0 de febrero.

Claves del partido

Este duelo de Champions League promete ser un choque táctico y emocionante: