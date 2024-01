Barcelona vs Villarreal: Golpe de gracia para los catalanes en tiempo añadido

España/El Villarreal derrotó este sábado al Barcelona (3-5) con dos goles de Sorloth y Morales en el tiempo añadido de la segunda mitad, neutralizando así la reacción del cuadro azulgrana, que llegó a ponerse por delante en el marcador pese a empezar perdiendo por dos goles.

El conjunto castellonense se adelantó en el marcador con dos tantos de Gerard Moreno y de Ilias Akhomach, pero el cuadro catalán volteó el resultado con tres goles de Gündogan, Pedri y Bailly en propia puerta, antes de que Guedes, Sorloth y Morales dieran la victoria al Villarreal en los minutos 99 y 102.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong lamentó los errores defensivos que le costaron la derrota al conjunto azulgrana frente al Villarreal (3-5), en especial después de haber remontado el 0-2 inicial.

"No era un buen partido, pero si estás 2-0 perdiendo y en un momento vas 3-2 ganando, no puedes regalar estas cosas. Al final pierdes el partido. Tenemos que mejorar eso, porque no puede pasar en un equipo top. Si tienes experiencia, no puede pasar", valoró.

En declaraciones desde el césped del Estadio Lluís Companys, el jugador neerlandés insistió en esta idea: "Si remontas el 2-0, no puede ser que en una contra tengan tanto espacio y marquen el gol. Tenemos que hacerlo mucho mejor. Nos pasa demasiado este año".

De Jong no quiso opinar sobre el penalti por manos en el área del Villarreal que Munuera Montero desestimó tras consultar el VAR y afirmó que "hay plena confianza en el míster y en el cuerpo técnico", a la vez que indicó que el resultado "es culpa de los jugadores" que tienen "todas las condiciones" para obtener un mejor rendimiento.