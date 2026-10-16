Betis vs Barcelona | Lamine Yamal acapara los focos previo al partido de la jornada 9

Yamal suma ocho goles y nueve asistencias en 10 partidos con el Barcelona esta temporada.

Barcelona, España/Hay mucho debate sobre quién debería ganar el Balón de Oro este año, pero si Lamine Yamal mantiene su forma actual durante toda la temporada, saber el ganador del siguiente podría ser muy sencillo.

El joven extremo exhibió su mejor versión en la goleada del Barcelona en casa del Galatasaray el martes en la Liga de Campeones (4-1), con la que rubricó su décima victoria en diez partidos oficiales.

El irresistible equipo de Hansi Flick ha marcado 43 goles en lo que va de temporada, siete de ellos en los dos últimos encuentros, pese a no contar con su máximo artillero Raphinha, lesionado.

Un regate sensacional de Yamal ayudó a crear un gol para Anthony Gordon en Estambul, y un centro medido del extremo también generó otro para Fermín López.

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8 goles y 9 asistencias -

"No sé, ha sido casi-rabona el regate", dijo Yamal a Movistar+.

"Ha salido bien para la asistencia de Gordon. Ha sido efectivo al final", añadió.

Yamal tuvo un punto de fortuna cuando el balón rebotó en el defensa y le volvió a caer, pero tuvo los reflejos para mantenerlo dentro del campo y encontrar a su compañero.

Elegido mejor jugador del partido, Lamine, de 19 años, volvió a ser elogiado por su entrenador tras otra actuación en la que su capacidad para superar defensas y generar peligro resultó decisiva.

"Es increíble tener a un jugador como él a este nivel. Cambió el partido para nosotros y eso fue realmente bueno", dijo Flick a la prensa.

"En la segunda parte estuvo fantástico, la manera en que dominó el juego, el último pase... es increíble lo que está haciendo", añadió.

Yamal suma ocho goles y nueve asistencias en 10 partidos con el Barcelona esta temporada.

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Reparto de lujo -

Sin embargo, quizá el aspecto más impresionante de este arrollador inicio del Barça es que su brillantez ofensiva no ha dependido de un único jugador.

La ausencia de Raphinha le ha dado al exdelantero del Arsenal Gabriel Jesus la oportunidad de entrar y cumplir con éxito, mientras que Karim Adeyemi ha aportado goles y una velocidad eléctrica cuando ha sido necesario para sustituir a Gordon.

En el centro del campo, Flick puede recurrir a Gavi y Dani Olmo, entre otros, sin que su equipo pierda su identidad, mientras que el neerlandés Frenkie de Jong está a punto de regresar de su lesión.

Esa profundidad de plantilla será cada vez más importante a medida que el Barcelona se adentre en la parte más exigente de la temporada.

Los críticos han señalado que aún no se ha enfrentado a uno de los grandes colosos de Europa, siendo la visita al Galatasaray probablemente su compromiso más duro hasta la fecha.

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Betis, PSG y Clásico -

Ese argumento se pondrá a prueba a partir de este fin de semana, cuando el Barcelona se mida el sábado en el estadio de La Cartuja al Betis de Manuel Pellegrini, que sólo ha perdido un partido esta temporada.

El conjunto andaluz es tercero en La Liga, a cinco puntos del equipo azulgrana y uno por delante del Real Madrid.

El creativo mediapunta Isco y el exbarcelonista Ez Abde se cuentan entre las principales armas del Betis, y la defensa azulgrana ha mostrado la suficiente vulnerabilidad como para no pensar que pueda sufrir si se despista.

Después del Betis llegarán los reyes de Europa, el París Saint-Germain, en la Liga de Campeones y luego el clásico del 25 de octubre contra el Real Madrid de José Mourinho en La Liga.

Esos tres partidos serán un buen termómetro para calibrar las opciones del Barça de levantar títulos esta temporada y una oportunidad para Yamal y compañía de demostrar que pueden mantener su extraordinaria racha goleadora contra los mejores.

Tras ganar el Mundial con España, hay muchas posibilidades de que Yamal sea coronado como el mejor jugador del mundo el 26 de octubre, pero ahora mismo está jugando a un nivel mucho más alto que el que mostró con la Roja en verano.