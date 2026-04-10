Barcelona noticias: Flick asegura que ganar la Champions es la prioridad del club catalán

No se descartan rotaciones en el FC Barcelona para enfrentar al Espanyol.

Barcelona, España/El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, dijo este viernes que ganar la Champions "es lo más importante", pero que su equipo debe concentrarse en el derbi barcelonés del fin de semana antes de pensar en la vuelta de la eliminatoria europea frente al Atlético.

El Barça perdió en el Camp Nou por 2-0 frente al Atlético de Madrid y está obligado a remontar el martes en el Metropolitano si quiere pasar a semifinales de Champions.

"Tenemos que hacer nuestro trabajo diario, que es La Liga, pero al final lo más importante es ganar la Champions", dijo Flick, en la rueda de prensa previa al partido de la 31ª fecha de LaLiga contra el Espanyol.

Pensando en el partido de Madrid, Flick podría llevar a cabo rotaciones en el derbi catalán, aunque no quiso desvelar sus cartas.

"Ya veremos, por supuesto, tenemos que cuidar a los jugadores, gestionar los minutos, como hacemos siempre. Juegue quien juegue de titular mañana, será un equipo fantástico", aseguró.

Al alemán no se le escapa la importancia de un derbi contra el Espanyol.

"Tenemos muchos jugadores de La Masia (la escuela de fútbol del Barcelona), ellos saben exactamente lo que significa jugar contra el Espanyol. Es un derbi, jugamos en casa y quiero ganarlo", dijo Flick, aunque con la mente puesta en el martes próximo.

"La Liga es la base, por eso juegas la Champions. El sueño de jugadores, clubes, aficiones y entrenadores es ganar la Champions, jugar la Champions. Por eso estamos aquí", insistió el técnico barcelonista.

Flick no perdió la ocasión de apoyar la acción del club de protestar oficialmente ante la UEFA por una controvertida mano del defensa Marc Pubill en el área el miércoles en el partido contra el Atlético de Madrid.

"Para mí y para el equipo es genial que el club nos apoye. Todo el mundo sabe que fue realmente injusto", consideró.

El miércoles, en un saque de puerta, el portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón hacia Marc Pubill, que pareció interpretar que él tenía que hacer el saque, por lo que se colocó el esférico con la mano antes de devolvérselo a su arquero.

El árbitro no señaló nada, lo que provocó la indignación de los jugadores y cuerpo técnico del Barça.

El club azulgrana presentó el jueves una "queja formal" por lo ocurrido.