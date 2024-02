Champions League | Napoli vs Barcelona: Previa, dónde ver este partido y alineaciones probables

El Barcelona visita el miércoles en la ida de octavos de final de la Champions al Nápoles, en busca de reacción en un duelo de necesitados, que los italianos afrontan con nuevo entrenador tras la destitución fulminante de Walter Mazarri el lunes por la noche.

"Mañana el objetivo claro es pasar a cuartos y disfrutar del momento. La Champions quizás sí sea la asignatura pendiente del club en los últimos años", dijo este martes el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, en rueda de prensa.

El equipo llega aliviado tras la sufrida victoria liguera contra el Celta 2-1 arrancada de penal en el descuento el sábado, pero las dudas siguen planeando sobre su juego antes de medirse con un Nápoles también cuestionado.

"No está siendo la mejor temporada del Nápoles y la nuestra está siendo irregular", reconoció Xavi, que advirtió que tendrán que "defender bien porque es difícil parar a hombres como Politano, Osimhen y Kvaratskhelia".

- Debilidad defensiva -

El conjunto azulgrana ha encajado 34 goles en 25 partidos del campeonato español, cerca del triple de los que recibió en toda la temporada pasada, unas cifras que no se conocían a estas alturas de campaña desde la Liga 2000-2001.

Auténticos muros la pasada temporada, Jules Koundé y Ronal Araujo se muestran -especialmente el francés- más irregulares en esta campaña.

A lo que se añaden los fallos en la presión adelantada, que tan bien les funcionó en el pasado a los azulgranas.

- Lewandowski renace -

Los problemas en la zaga desaparecen un tanto en la delantera, donde el Barcelona parece haber recuperado al mejor Robert Lewandowski.

El delantero polaco, autor de un doblete contra el Celta, ha visto puerta en los últimos tres encuentros de Liga del equipo azulgrana.

"Robert es un gran líder, no estaba pasando por su mejor momento, pero ha vuelto a hacer goles y a mostrar que es un líder", dijo Xavi.

"Estoy muy bien. Esta semana hemos trabajado muy fuerte y creo que en la Champions podemos jugar mejor", afirmó Lewandowski a la plataforma DAZN tras su doblete.

Con Pedri volviendo poco a poco a su nivel en el centro del campo, el Barça también se ha visto impulsado por las buenas actuaciones del joven extremo Lamine Yamal.

Lamal, héroe de su equipo frente al Granada, probablemente volverá a acompañar a Lewandowski en el ataque azulgrana.

- Evitar las desconexiones -

Tras perder la final de la Supercopa de España en enero, eliminado de la Copa del Rey y a ocho largos puntos del líder Real Madrid, la Champions supondría un gran éxito para cerrar la etapa de Xavi Hernández al frente del Barça, tras anunciar que no seguirá la próxima temporada.

Pero, para ello "hay que jugar algo más de 45 minutos". "Creo que el primer objetivo para el futuro es ese, jugar al mismo nivel 90 minutos", dijo Lewandowski, advirtiendo contra las desconexiones que sufre en el equipo en los partidos.

Los azulgranas, apeados prematuramente en la fase de grupos de la competición continental en los dos últimos años, se medirán con un Nápoles que tampoco se encuentra en su mejor momento.

- Nuevo entrenador para el Nápoles -

El equipo italiano fulminó el lunes a su técnico Walter Mazzari, sustituyéndolo por Francesco Calzona, que apenas tuvo este martes para preparar el encuentro contra el Barça.

"Jugaremos ese partido para ganarlo", afirmó el martes el nuevo técnico del club del sur de Italia. "El Barça es uno de los equipos más fuertes de Europa, con grandes jugadores y un gran entrenador, pero no tenemos miedo, somos el Nápoles", añadió.

"No hemos tenido mucho tiempo (para trabajar juntos)", reconoció. "Hay que acelerar el proceso de aprendizaje, les dije que no tenemos excusas y que hay que mejorar. Les dije también que no era momento para grandes discursos sino para resultados", confesó Calzona, que sigue como seleccionador de Eslovaquia.

Vigente campeón de la liga italiana, como el Barcelona en España, el Nápoles llega el encuentro tras ganar sólo tres de sus últimos diez partidos del campeonato italiano, donde se halla en la novena posición a 27 puntos del líder Inter de Milán.

Al igual que el Barça, eliminado de la Copa de Italia y tras perder la final de la Supercopa, el Nápoles se agarra a la Champions como un último recurso para salvar la temporada.

Equipos probables:

Nápoles: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi - Anguissa, Lobotka, Traore - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Entrenador: Francesco Calzona.

Barcelona: Ter Stegen - Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Joao Cancelo - De Jong, Christensen, Gundogan - Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. Entrenador: Xavi Hernández

Árbitro: Felix Zwayer (GER)

