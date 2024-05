Real Madrid vs Bayern Múnich: Reacciones de Bellingham y Vinicius luego del triunfo

Madrid, España/El Real Madrid avanzó a la final de la UEFA Champions League luego de vencer 2-1 en la vuelta al Bayern Múnich y con un marcador global de 4-3.

Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, en declaraciones a TNT Sports tras la clasificación de su equipo para la final de la Liga de Campeones al ganar 2-1 al Bayern de Múnich este miércoles:

"Hubo muchas veces que parecíamos muertos y enterrados, pero nuestra mentalidad nos permite no darnos nunca por muertos. Hay una razón por la que damos la vuelta a tantos partidos y es esta gente [los aficionados], que nos da una energía que no se puede obtener de ninguna otra manera. En Wembley, contra el Dortmund [su anterior equipo] va a ser algo raro. No me lo puedo creer todavía, pero tengo muchas ganas de ese partido".

Vinicius (delantero del Real Madrid a Movistar+ tras ganar 2-1 al Bayern de Munich):

"Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos, siempre creemos en nosotros, siempre creemos que nuestra afición nos va a acompañar y eso ha pasado una vez más y vamos a por la 15ª (Copa de Europa). Cuando jugamos en casa sentimos que corremos mucho más, sentimos que la unión de nuestro equipo va a hacer la diferencia, queremos ganar a cualquier precio y si yo tengo que bajar a defender, bajo a defender sin ningún problema. Soy muy afortunado de poder jugar todos los partidos con esta camiseta. Es un sueño".

Conoce el origen de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más prestigioso en el fútbol europeo y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) buscaba crear una competición que reuniera a los mejores clubes de Europa para disputar partidos emocionantes y de alto nivel.

La idea de un torneo europeo de clubes surgió en medio de la creciente popularidad del fútbol a nivel continental y el deseo de fortalecer los lazos entre las federaciones nacionales de fútbol en Europa. En 1955, la UEFA anunció la creación de la Copa de Campeones de Europa (anteriormente conocida como la Copa de Europa), con el objetivo de determinar al mejor club de fútbol en Europa.

La primera edición de la Copa de Campeones de Europa se llevó a cabo en la temporada 1955-1956. Participaron un total de 16 equipos, incluyendo a los campeones de liga de diferentes países europeos. El Real Madrid se alzó como el primer campeón de la historia al vencer al Stade de Reims en la final.

A lo largo de los años, la Copa de Campeones de Europa fue evolucionando y ganando popularidad, atrayendo a los mejores equipos y jugadores del continente. En 1992, el torneo se transformó en la UEFA Champions League, adoptando un formato más amplio que permitía la participación de equipos que no necesariamente habían ganado sus respectivas ligas nacionales.

La UEFA Champions League se ha convertido en un fenómeno mundial, con millones de espectadores sintonizando los partidos en todo el mundo y generando un gran interés tanto entre los aficionados como entre los patrocinadores y los medios de comunicación. El torneo ha producido momentos históricos y ha visto surgir a algunas de las leyendas más grandes del fútbol.

Hoy en día, la UEFA Champions League continúa siendo el pináculo del fútbol de clubes en Europa, con equipos de élite compitiendo por el título y el reconocimiento como el mejor equipo del continente. La competición sigue creciendo y evolucionando, pero su esencia sigue siendo la misma: proporcionar emocionantes encuentros y coronar al mejor equipo de Europa.