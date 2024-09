Liga de Naciones Concacaf| Resultados y tabla de posiciones de la Liga A, mientras Panamá espera

Panamá/Ya está en marcha la Liga de Naciones de la Concacaf 2024 en su fase de grupos.

Doce selecciones de Centroamérica y del Caribe, divididas en dos grupos de seis equipos cada uno, compiten en la Liga A que es la que da opción para alcanzar la final del certamen.

Para llegar allá primero deben clasificar los conjuntos que ocupen los dos primeros lugares de cada grupo y se unirán a otros cuatro elencos que son México, Estados Unidos, Panamá y Canadá para disputar los cuartos de final entre el 11 y 19 de noviembre de este año.

Los resultados registrados en esta jornada, dentro de la Liga A, son los siguientes:

Grupo A

Guyana 1-3 Surinam

Costa Rica 3-0 Guadalupe

Guatemala 3-1 Martinica

Grupo B

Guayana Francesa 0-1 Nicaragua

Jamaica 0-0 Cuba

Honduras 4-0 Trinidad y Tobago

La tabla de posiciones está así tras la primera jornada.

La próxima jornada se desarrollará el lunes 9 y martes 10 de septiembre.

El Grupo A tendrá sus partidos el lunes, estos son: Guadalupe vs Surinam, Martinica vs Guyana y Guatemala vs Costa Rica.

El martes se realizarán los siguientes encuentros del Grupo B: Cuba vs Nicaragua, Honduras vs Jamaica, Trinidad y Tobago vs Guayana Francesa,