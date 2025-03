Messi y el Inter Miami en la Copa de Campeones Concacaf

Los Angeles, Estados Unidos/El Inter Miami, con Lionel Messi de vuelta en la alineación, se prepara para enfrentar este miércoles al Los Angeles FC (LAFC) en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este encuentro marca el inicio de una serie de emocionantes cruces entre equipos mexicanos y de la Major League Soccer (MLS) que prometen mantener en vilo a los aficionados al fútbol de la región.

El equipo floridano llega a este compromiso con la moral por las nubes tras su victoria del pasado sábado ante el Philadelphia Union (2-1), encuentro en el que Messi anotó un gol espectacular apenas dos minutos después de ingresar desde el banquillo. Este tanto no solo fue decisivo para el triunfo de su equipo, sino que confirmó su plena recuperación de la lesión muscular que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante los partidos de Argentina contra Uruguay (1-0) y Brasil (4-1) en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El astro argentino, ávido por conseguir títulos en el fútbol norteamericano, tiene ahora como objetivo principal ayudar al Inter Miami a superar por primera vez en su historia la fase de cuartos de final del máximo torneo de clubes de la Concacaf, tras la eliminación sufrida el año pasado ante el Monterrey mexicano. Sin embargo, la gran incógnita que rodea a este encuentro es si Messi será alineado como titular o si, por el contrario, el cuerpo técnico optará nuevamente por ingresarlo desde el banco de suplentes como medida de precaución.

Al respecto, el entrenador Javier Mascherano se mostró cauteloso en sus declaraciones tras el último partido: "Hoy jugó porque estaba bien. Quizás no estaba para los 90 minutos, pero le ha venido bien jugar unos 45", sin revelar cuáles serán sus planes definitivos para el crucial encuentro ante el LAFC. Esta prudencia en el manejo del crack rosarino demuestra la importancia estratégica que tiene mantenerlo en óptimas condiciones para los partidos definitivos de la temporada.

El duelo entre el Inter Miami, actual líder de la Conferencia Este de la MLS, y el LAFC, que ocupa el octavo puesto en la Conferencia Oeste, promete ser un encuentro lleno de emociones y revivirás. Particularmente interesante será el posible reencuentro entre Lionel Messi y los veteranos franceses Olivier Giroud y Hugo Lloris, quienes fueron sus rivales en la memorable final del Mundial 2022 que terminó con victoria para la selección argentina.

No obstante, ambos jugadores galos no atraviesan actualmente su mejor momento deportivo. Por un lado, Giroud no marca un gol desde septiembre y ha visto reducido su tiempo de juego en las últimas semanas. Por otro, el experimentado arquero Lloris viene de cometer un grave error que le costó un gol a su equipo en la derrota del sábado ante el San Diego FC. Esta situación plantea interesantes interrogantes sobre el rendimiento que podrán ofrecer ante el ataque del Inter Miami liderado por Messi.

Mientras tanto, en territorio mexicano, los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf comenzarán este martes con un auténtico Clásico Joven cuando el América reciba al Cruz Azul en el majestuoso Estadio Azteca. Las Águilas del América llegan a este encuentro como líderes del torneo Clausura y con la moral alta tras golear 3-0 al Tigres, partido en el que el uruguayo Brian Rodríguez anotó un doblete. Por su parte, el Cruz Azul, actual quinto en la tabla, logró un ajustado triunfo 1-0 ante las Chivas gracias al gol del veterano mediocampista uruguayo Ignacio Rivero.

Otro de los encuentros destacados de esta fase será el que enfrentará al LA Galaxy con los Tigres mexicanos. Los felinos de la UANL buscarán aprovechar el mal momento que atraviesa el vigente campeón de la MLS, cuyo rendimiento se ha visto afectado por la prolongada ausencia de su estrella, el mediocampista español Riqui Puig, quien sigue recuperándose de una lesión.

Completa la serie de cuartos de final el duelo entre los Vancouver Whitecaps, actuales líderes de la Conferencia Oeste de la MLS, y los Pumas de la UNAM, quienes ocupan el décimo lugar en el torneo mexicano. Este encuentro promete ser un interesante choque de estilos entre el fútbol canadiense y mexicano.

La vuelta de estos emocionantes cuartos de final está programada para disputarse entre el 8 y 9 de abril, fechas en las que se conocerán los equipos que avanzarán a las semifinales del torneo más importante de clubes en la región. Sin duda, esta fase de la competencia promete ofrecer un espectáculo futbolístico de primer nivel, con encuentros cargados de intensidad, calidad técnica y esa pasión característica que despiertan los duelos entre equipos de diferentes ligas.

Los aficionados al fútbol de toda la región tendrán sus ojos puestos especialmente en el desempeño de Lionel Messi, cuya presencia siempre genera expectación y que en esta ocasión podría ser determinante para que el Inter Miami haga historia en esta competencia continental.

Por otro lado, los equipos mexicanos buscarán reafirmar su tradicional hegemonía en el torneo, mientras que los representantes de la MLS pretenden demostrar el crecimiento y la competitividad que ha alcanzado el fútbol norteamericano en los últimos años.