Los campeones continentales Italia y Argentina jugarán una "Finalísima" en Londres

Los seleccionados de Argentina e Italia, campeones de América y de Europa, jugarán una "Finalísima" el 1 de junio de 2022 en Londres, anunció este miércoles la Conmebol.

El encuentro en Londres forma parte de una ampliación de un acuerdo de entendimiento entre la Conmebol y la UEFA, que incluye la apertura de una oficina conjunta de las confederaciones sudamericana y europea en la capital británica.

No se ha definido aún en qué estadio de Londres se disputará el encuentro.

"A la finalísima entre Argentina e Italia el 1 de junio en Londres se sumarán otros eventos deportivos de primer nivel, como corresponde a la tradición del fútbol sudamericano y europeo. La apertura de nuestra oficina conjunta permitirá encarar con agilidad y vigor nuevos proyectos para beneficio de millones de aficionados en nuestros continentes y en el resto del mundo", dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

De la mano de Lionel Messi, Argentina quebró el 10 de julio pasado una racha negativa de 28 años sin títulos en la final de la Copa América ante su archirrival Brasil (1-0) en el mítico estadio Maracaná.

Un día más tarde, Italia ganaba la Eurocopa en otro mítico estadio, el Wembley, ante el local Inglaterra en la tanda de penales por 3-2.

Como parte de los acuerdos de cooperación entre ambas confederaciones, un árbitro argentino dirigió partidos de la última Eurocopa y un colegiado español lo hizo en la Copa América.

El encuentro virtual entre los plenos de las dos confederaciones constituyó una confirmación de los proyectos conjuntos, señalaron fuentes de la Conmebol a la AFP, y descartaron que se trate de una confrontación con la FIFA.

La UEFA y la Conmebol, las dos únicas asociaciones continentales con campeones del mundo, se han manifestado en contra de la realización de los mundiales bienales que impulsa la FIFA y piden que se mantengan las citas máximas cada cuatro años.

Las iniciativas en el pleno del fútbol sudamericano fueron apoyadas por poderosas federaciones como Brasil y Argentina, añadieron las fuentes.