Manchester City: Esta fue la contundente declaración de Pep Guardiola sobre el mal momento que pasa el club

Londres, Reino Unido/Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, opinó este viernes sobre las recientes dificultades de su equipo en la Premier League y otros torneos, pero se mostró optimista y confiado en la calidad del conjunto.

Según él, salvo "veinte minutos" contra el Fulham y el partido completo contra el Bournemouth, el equipo ha sido "bueno" desde el inicio de la temporada, despejando dudas sobre su rendimiento a pesar de los tres tropiezos consecutivos que ha tenido el equipo.

El entrenador español se encargó de atender rápidamente la rueda de prensa previa al próximo encuentro en la liga, el cual se disputará este sábado a las 17h30 GMT contra el Brighton. La conversación, que duró poco más de tres minutos, fue suficiente para que Guardiola manifestara su postura ante esta situación crítica y explicara su perspectiva sobre los recientes resultados.

Las últimas derrotas del Manchester City han generado preocupación en el entorno del club y entre los seguidores. Tras perder en la Copa de la Liga contra el Tottenham (2-1), luego en la Premier League frente al Bournemouth (2-1) y en la Liga de Campeones ante el Sporting de Lisboa (4-1), Guardiola se encuentra ante la posibilidad de sufrir una cuarta derrota consecutiva, algo que nunca ha sucedido en su carrera como entrenador.

"Hay una primera vez para todo. Esperemos que no sea el caso," respondió Guardiola al ser cuestionado sobre la posibilidad de encadenar un cuarto revés. A pesar de los resultados negativos, el entrenador catalán, que ha estado al frente del Manchester City desde 2016, subrayó su confianza en el equipo y recordó que, salvo momentos puntuales, han demostrado ser consistentes y capaces.

"Durante veinte minutos contra el Fulham no fuimos buenos. Contra el Bournemouth tampoco lo fuimos. Pero en el resto de los partidos, fuimos buenos. Somos buenos," insistió Guardiola, manteniendo su postura de respaldo hacia sus jugadores. "Han demostrado en numerosas ocasiones de qué son capaces. No he cambiado de opinión sobre ellos," añadió, reafirmando su fe en el plantel.

Una de las razones que Guardiola señaló para los recientes problemas del equipo han sido las numerosas lesiones de jugadores clave. "Es fútbol, eso pasa. Sabemos por qué tenemos problemas. Esperamos con impaciencia el partido contra Brighton y luego el parón internacional. Después, varios jugadores volverán en mejores condiciones y se recuperarán," expresó, sugiriendo que el tiempo de descanso podría ser beneficioso para el equipo.

Entre las bajas más notables se encuentra la del mediocentro español Rodri, quien ha sido clave para el Manchester City y recientemente fue galardonado con el Balón de Oro 2024, pero sufrió una grave lesión que lo mantendrá fuera durante lo que resta de la temporada. Además, el belga Kevin de Bruyne volvió a jugar en el partido contra el Sporting de Lisboa después de una ausencia prolongada desde mediados de septiembre, lo que supone un aliciente para el equipo, aunque aún no esté al 100%.

A estas ausencias se suman los defensores Ruben Dias y John Stones, así como el centrocampista Jack Grealish, quienes probablemente seguirán fuera de las convocatorias para el partido del sábado.

A pesar de estos obstáculos, el Manchester City sigue en una posición competitiva en la Premier League. Actualmente, el equipo ocupa el segundo lugar en la tabla y se encuentra tan solo a dos puntos del líder, el Liverpool, que recibirá al Aston Villa el mismo sábado en la 11ª jornada del torneo. Guardiola confía en que, con el regreso de sus jugadores lesionados, el equipo recupere su mejor nivel y continúe en la lucha por el título.