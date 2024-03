Copa América 2024: Costa Rica le arrebató el boleto a Honduras

Este domingo desde las 5:00 pm Jamaica vs Panamá por el tercer lugar de la Liga de Naciones Concacaf.

Frisco, Estados Unidos/Costa Rica remontó un gol inicial en contra para batir 3-1 a Honduras y avanzar a su sexta Copa América, en la que se estrenará ante Brasil el 24 de junio en Los Ángeles (California) por el Grupo D.

La escuadra capitaneada por Keylor Navas enfrentará también en esa llave a Colombia y Paraguay.

"Hoy era una final y muchos jugadores no están habituados a jugar este tipo de partidos", subrayó el técnico argentino Gustavo Alfaro, quien asumió el banco de Costa Rica a finales del año pasado.

"Me tocó tomar una selección en un proceso de recambio generacional, sin tiempo para probar y obligación de sacar resultados", recordó. "Clasificar a la Copa América no me cambia nada pero sí lo hace la 'chance' de tener a los jugadores durante 30 días y jugar contra equipos de primer nivel".

El joven equipo de Alfaro exhibió carácter para reaccionar tras encajar a los 10 minutos un primer gol de Michaell Chirinos.

El extremo adelantó a Honduras con una espectacular volea desde fuera del área que desató el júbilo de la afición 'catracha', mayoritaria entre los 20.000 espectadores que abarrotaron el Toyota Stadium.

- "Una vergüenza grandísima" -

Costa Rica respondió sólo dos minutos después aprovechando un error del arquero Jonathan Rougier, nacido en Argentina, que dejó en bandeja el empate de Orlando Galo con un mal despeje a un cabezazo en el área.

El joven Warren Madrigal, con un trallazo a la escuadra, adelantó a Costa Rica en el 56 y Jefferson Brenes sentenció el triunfo y la clasificación en el 62 con un disparo de fuera del área que sorprendió a Rougier al rebotar en un defensa.

"Agradezco el apoyo de los aficionados y les pido disculpas", dijo el seleccionador de Honduras, Reinaldo Rueda. "Siento una vergüenza grandísima porque no pudimos brindarles lo que queríamos. Teníamos ilusión de estar en la Copa América".

"El primer tiempo fue muy parejo y no asimilamos el 1-1. Quisimos hacer cosas que no debíamos", lamentó el técnico de nacionalidad colombiana.

Costa Rica, que el martes enfrentará a Argentina en un amistoso en Los Ángeles, vuelve a la Copa América tras su participación en las ediciones de 1997, 2001, 2004, 2011 y 2016. Hasta ahora su mejor resultado son los cuartos de final de 2001 y 2004.