Copa Libertadores: Evacúan el estadio de Medellín tras interrupción del DIM-Flamengo por protesta de hinchas con bengalas

El reportero de la AFP había observado durante la interrupción a hinchas que tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna .

Medellín, Colombia/El partido entre el colombiano Independiente Medellín y Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, fue cancelado luego de incidentes por protestas de hinchas del cuadro local en la tribuna, informó este jueves la Conmebol.

El duelo por la cuarta fecha del Grupo A en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, inició hacia las 19H30 locales (00H30 GMT del viernes).

Recién iniciado el juego, los jugadores abandonaron la cancha por orden del árbitro venezolano Jesús Valenzuela ante la presencia de una cortina de humo provocada por la barrabrava del club anfitrión, que protestaba contra la dirigencia del club.

Después de unos 50 minutos las autoridades ordenaron en los altavoces la evacuación de todos los espectadores presentes en el escenario, según un fotógrafo de la AFP.

Más tarde la Conmebol informó en la cuenta de X de la Copa Libertadores que el partido "fue cancelado".

El reportero de la AFP había observado durante la interrupción a hinchas que tiraban objetos con pólvora y quemaban algunas de las sillas de la tribuna.

La hinchada del DIM vive momentos tensos con la dirigencia luego de que el dueño, Raúl Giraldo, les hizo gestos provocadores el fin de semana al quedar eliminados de la liga local.

El jefe del equipo renunció el lunes a la representación del Poderoso de la Montaña.

"¡Que se vayan todos!", se les escuchaba gritar a los fanáticos, que en su gran mayoría desalojaron el escenario.

Este tipo de altercados suelen significar sanciones disciplinarias y económicas para el equipo local.

En la cancha había varias figuras como los internacionales brasileños Danilo y Alex Sandro, candidatos a disputar el Mundial de 2026 que inicia en junio bajo el mando del seleccionador Carlo Ancelotti.

Flamengo publicó en X una fotografía de algunos de sus jugadores en los vestuarios.

"Nuestros monstruos están bien", escribió el club de Rio de Janeiro junto a la fotografía en la que se ven sonrientes a Jorginho, Éverton Cebolinha, y otros.

La policía había hecho presencia cerca del sitio destinado para la barra. Luego de la orden de evacuación, la transmisión del canal ESPN aseguró que sonaban "estruendos" fuera del estadio.

Flamengo podía asegurar su cupo a octavos de la competencia si ganaba este duelo.

Los altercados en los estadios son frecuentes en Colombia. En abril un hincha del Junior de Barranquilla fue asesinado tras un partido de Libertadores ante Palmeiras de Brasil.

La víctima fue apuñalado en medio de disturbios en la ciudad Cartagena contra barras del equipo local, Real Cartagena.