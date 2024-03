Dani Alves: Hay rumores sobre quién pudo haber pagado la fianza del brasileño

Barcelona, España/En un gesto que ha conmovido al mundo del fútbol, recientes informes de medios deportivos como TUDN sugieren que la fianza para la liberación de Dani Alves podría haber sido cubierta por alguien muy cercano al jugador.

El futbolista holandés Memphis Depay actual jugador del Atlético Madrid, ha sido vinculado al pago de la fianza de su amigo y excompañero en el FC Barcelona, Dani Alves. Depay compartió vestuario con el brasileño durante su segunda etapa en el conjunto culé.

La relación entre Depay y Alves no es solo profesional, sino que se ha consolidado a lo largo del tiempo como una verdadera amistad. Ambos jugadores coincidieron en el FC Barcelona durante la segunda etapa de Alves en el club, y desde entonces han mantenido un vínculo cercano. Esta relación se ve reflejada en el gesto solidario de Depay al contribuir con el pago de la fianza de su amigo en un momento complicado.

No es la primera vez que se evidencia la estrecha amistad entre Depay y Alves. En una entrevista previa, el futbolista holandés reveló la importancia que tienen para él sus amigos cercanos, mencionando específicamente a Dani Alves y a otro compatriota con problemas legales, Quincy Promes. Depay afirmó: "Nunca decepcionaré a mis amigos y familiares. Esto no significa que esté de acuerdo con todo lo que hacen, pero no los abandonaré". Estas palabras muestran el compromiso y la lealtad que Depay tiene hacia sus seres queridos, incluso en situaciones difíciles.

Además de la fianza, el tribunal le impuso también otras medidas para salir en libertad provisional hasta que haya sentencia firme, como la retirada de sus dos pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente en la Audiencia, no salir de España o la prohibición de acercarse a la víctima.