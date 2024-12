Manchester United remonta en el derbi y el Chelsea acecha al líder Liverpool

Mánchester, Reino Unido/Con goles en los minutos 88 y 90 en el derbi contra el Manchester City, el Manchester United se impuso este domingo 2-1 en la 16ª jornada de la Premier League, alargando el cada vez más profundo bache de los 'Citizens', mientras que el Chelsea venció y se acercó al liderato.

En Mánchester, el City llegó a los minutos finales por delante en el marcador gracias a un gol del croata Josko Gvardiol (36). Sin embargo, el United reaccionó con dos goles que dejaron noqueado al conjunto de Pep Guardiola en el Etihad Stadium.

Una peligrosa pérdida de balón culminó con una internada al área de Amad Diallo, quien fue derribado por Matheus Nunes, resultando en un penal. Desde los once metros, el capitán Bruno Fernandes igualó el encuentro (88). Solo un minuto después, el propio Diallo sorprendió a la defensa rival y anotó el gol de la victoria (89), dejando al City sin respuesta.

Con esta victoria, el Manchester United suma 22 puntos y se coloca en la posición 12ª, mientras que el City, con 27 puntos, queda quinto y a nueve unidades del líder Liverpool (36). Los 'Reds' podrían aumentar su ventaja, ya que tienen un partido menos.

Crisis en el City y resurgir del United

El Manchester City atraviesa una racha preocupante, con ocho derrotas en sus últimos 11 partidos en todas las competiciones, un bajón inesperado para un equipo que dominó el fútbol inglés en los últimos años y ganó su primera Liga de Campeones en 2023.

"No soy suficientemente bueno. Soy el patrón, el manager, debo encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho", admitió Guardiola tras el partido.

Por su parte, el United logró una victoria crucial bajo el mando de Ruben Amorim, quien asumió hace un mes. "Fue increíble, creo que lo merecimos. Creímos hasta el final", comentó el técnico portugués.

Chelsea y Tottenham brillan, Southampton sufre.

En Londres, el Chelsea venció 2-1 al Brentford, acumulando siete victorias consecutivas en todas las competiciones. Con goles de Marc Cucurella (43) y Nicolas Jackson (80), los 'Blues' se afianzan en la segunda posición, a solo dos puntos del líder Liverpool. Sin embargo, Cucurella fue expulsado en los minutos finales tras recibir una segunda amarilla.

El Tottenham también destacó con una goleada 5-0 al colista Southampton, quien despidió a su técnico Russell Martin tras la humillante derrota.

La jornada cerrará el lunes con un interesante duelo entre el Bournemouth de Andoni Iraola y el West Ham de Julen Lopetegui, ambos técnicos vascos en busca de puntos clave en la Premier League.