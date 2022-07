Edinson Cavani está cerca de unirse al Villarreal, según medios españoles

El Villarreal habría contactado con el delantero uruguayo Edinson Cavani para hacerse con sus servicios, aunque su llegada al club español estaría condicionada a que el 'Submarino Amarillo' pueda vender atacantes, informaron este martes algunos diarios españoles.

El rotativo Marca señala que Cavani, que se encuentra sin equipo tras finalizar contrato con el Manchester United, tiene "un principio de acuerdo" con el Villarreal.

Para su competidor AS, "el jugador ha sido ofrecido al club amarillo y se contempla su incorporación siempre que se produzca una serie de circunstancias previas".

Ambos diarios coinciden en que la eventual llegada del internacional uruguayo estaría condicionada a la salida de jugadores del Villarreal como Paco Alcácer, que podría estar en la órbita del Celta.

"El club amarillo ya tiene el sí del jugador y está a la espera de concretar la operación de Paco Alcácer para dar el visto bueno a la misma", asegura Marca.

"El Villarreal no incorporará a Cavani ni a ningún otro delantero si previamente no sale del equipo Paco Alcácer", coincide AS.

De acabar por concretarse este traspaso, Cavani volvería a reencontrarse en el Villarreal con el técnico Unai Emery, que ya entrenó al delantero uruguayo en el Paris Saint-Germain, club del que el uruguayo es el máximo goleador histórico.