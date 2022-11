Erik ten Hag tomó una decisión drástica contra Cristiano Ronaldo

Luego de las declaraciones de Cristiano Ronaldo al periodista Piers Morgan en el Reino Unido, donde el portugués aseguró que no le tiene respeto al técnico holandés Erik ten Hag, además de irse contra la misma entidad: "Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra".

El entrenador Erik ten Hag se enteró de las declaraciones de Cristiano Ronaldo y no se calló la boca, respondiendo que no lo quiere en el club. Según ESPN, Ten Hag se reunió el último lunes con los altos mandos del club de la Premier League, para pedirles la salida de Cristiano Ronaldo de la plantilla. Para el técnico, su préstamo o venta definitiva debe darse en el mercado de fichajes de invierno, que abre el 1 de enero 2023.

‘CR7′ no debe volver a jugar en Old Trafford

Erik ten Hag quería un Cristiano Ronaldo comprometido con las metas del equipo rojo, pero después de esto no está dispuesto a sacrificar el buen clima del camerino para mantener al astro portugués, lo quiere ver partir.

Otra leyenda del Manchester United, Teddy Sheringham, también se molestó por los señalamientos de Cristiano Ronaldo, declarando duramente que la salida de CR7 debe ser inminente.

“Es definitivamente el momento de que se vaya. No hay vuelta atrás. Debería haberse ido al principio de la temporada, no lo hizo, intentaron trabajar con él. Obviamente, su lenguaje corporal no ha sido bueno, creo que tiene que irse ahora”.

Relacionado Cristiano Ronaldo echó más leña al fuego con críticas a dueños del Manchester United