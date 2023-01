Esposa de Dani Alves muestra su apoyo con mensaje contundente

Dani Alves pasa por momentos difíciles y su esposa ha salido al frente para apoyarlo.

La modelo española Joana Sanz, que se casó con el futbolista brasileño en el año 2017, publicó en sus redes sociales un mensaje que dice: "Together" (juntos en inglés) con una foto en la que salen las manos de ella y del exjugador del FC Barcelona.

El mensaje se emitió horas antes de que Dani Alves fuese detenido y conducido a una prisión de Barcelona, luego de que una joven lo acusara de violación.

Sanz dio también declaraciones al canal de televisión español Antena 3 donde respaldó a su marido.

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy", expresó.

Además, la modelo pidió respeto a los medios de comunicación en medio de la situación.