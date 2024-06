Eurocopa 2024| Toni Kroos quiere cerrar con broche dorado su carrera con Alemania

Alemania/Pese a haber anunciado que cuelga las botas tras la Eurocopa, el veterano centrocampista alemán Toni Kroos no ha perdido el hambre de ganar y este martes reiteró su deseo de decir adiós al fútbol con el título de la Eurocopa, torneo que comenzará el viernes en Alemania.

Kroos, que puso fin a su etapa en la selección tras la Eurocopa de 2021, antes de echarse atrás en su decisión y regresar a la 'Mannschaft' en febrero pasado, aseguró que su vuelta está relacionada con su deseo de victoria: "Va de la mano. Está claro que si volvió es porque quiero ganar este torneo".

"Si no pensara que esto era posible, no hubiese regresado, porque siempre he querido ganar cada competición que he jugado", reiteró ante los periodistas desde el cuartel general de la selección alemana en la localidad bávara de Herzogenaurach.

A sus 34 años, Kroos ha completado una de sus mejores temporadas, ganando la Liga de Campeones y el campeonato español en su despedida de Real Madrid.

"Sería un final un poco cursi el ganar la Champions y la Eurocopa, pero lo acepto", bromeó ante los periodistas.

Kroos se refirió a su compañero inglés en Real Madrid Jude Bellingham, llamado a ser una de las estrellas del torneo pese a tener solo 20 años: "Creo que es un chico que podrá soportar la presión. Parece mucho más maduro de la edad que tiene y no será un problema para él".

Como país anfitrión, Alemania disputará el partido inicial de la Eurocopa el próximo viernes contra Escocia en Berlín.