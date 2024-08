Europa League | Increíble lo ocurrido en el partido entre Ajax vs Panathinaikos nuevo récord

La Haya, Países Bajos/El veterano portero del Ajax, Remko Pasveer, de 40 años, se convirtió en el héroe indiscutible de la noche en Ámsterdam al ser decisivo en la victoria del Ajax (13-12) frente al Panathinaikos griego, después de una intensa tanda de penales en este partido de clasificación para la Europa League.

La contienda se extendió a una histórica serie de 34 tiros desde los once metros, marcando un nuevo récord en la competición de la UEFA.

Pasveer, con nervios de acero, paró cinco penales y, además, tuvo la audacia de marcar uno él mismo, en lo que ya se considera la tanda de penales más larga en la historia de las competiciones europeas. Cada equipo lanzó 17 veces desde los once metros, en un duelo que mantuvo en vilo a todos los presentes en el estadio.

El camino del Ajax hacia esta emocionante tanda de penales comenzó en el partido de ida, donde lograron una ajustada victoria por 1-0 en el campo del Panathinaikos. Sin embargo, en el partido de vuelta, los griegos lograron igualar la eliminatoria con un gol que llevó el marcador global a un empate 1-1. El enfrentamiento se prolongó hasta la prórroga y, finalmente, se resolvió en una tanda de penales que será recordada por mucho tiempo.

Tras la victoria, Remko Pasveer calificó la tanda de penales como "loca". En sus declaraciones posteriores al partido, dijo: "Tantos penales y cada vez que un equipo fallaba, lo mismo hacía el otro". A pesar de la tensión, el portero destacó la importancia del triunfo: "Fue una locura, pero también una gran noche. A partir de ahora, jugamos definitivamente en Europa", afirmó con satisfacción.

El entrenador del Ajax, Francesco Farioli, también elogió a Pasveer, señalando que su actuación fue crucial para asegurar la clasificación.

El técnico italiano, siempre con buen humor, bromeó sobre la posibilidad de inmortalizar al veterano portero en los pasillos del estadio del Ajax, donde se encuentran las fotos de algunos de los grandes jugadores neerlandeses. "Remko me preguntó por qué no había ninguna foto de un portero que no hubiera encajado ningún gol.

Le dije que quizás tenía que jugar un poco mejor", comentó Farioli con una sonrisa. "Pero ahora, creo que debemos poner rápidamente una foto suya", añadió, reconociendo la excepcional actuación de Pasveer.

Esta victoria es un soplo de aire fresco para el Ajax, un club que busca resurgir tras una de las temporadas más decepcionantes de su ilustre historia. Con 36 títulos de liga en su haber, el Ajax está decidido a volver a ocupar un lugar destacado en el fútbol europeo, y actuaciones como la de Pasveer son un claro indicio de que están en el camino correcto.

Esta clasificación para la Europa League no solo les asegura un lugar en la competencia europea, sino que también refuerza la moral del equipo y de su afición, quienes esperan que esta sea la primera de muchas noches memorables en la temporada que recién comienza.

Relacionado Luchadora recibe resultado de apelación por descalificación en final olímpica de París 2024