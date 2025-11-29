Palmeiras vs Flamengo | Final de la Copa Libertadores: estos son los 22 en cancha desde Lima

Bruno Henrique es la sorpresa en el ataque del Flamengo por la lesión de Pedro, mientras que Carlos Miguel defiende la portería del Palmeiras. Todas las formaciones oficiales del partido en el Estadio Monumental de Lima.

Lima, Perú/Flamengo y Palmeiras confirmaron sus alineaciones para la final de Copa Libertadores, este sábado, en el Estadio Monumental de Lima: Bruno Henrique y Danilo son titulares en el Mengão y Carlos Miguel custodiará el arso del Verdão.

El inicio del partido estaba pautado para las 16H00 locales (21H00 GMT), pero se anunció en el estadio que el arranque se retrasará por 15 minutos, sin informar razones.

Bruno Henrique, de 34 años, fue el elegido del entrenador Filipe Luís como centrodelantero rubro-negro ante la baja por lesión de Pedro. El colombiano Jorge Carrascal y Samuel Lino jugarán por los costados, con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta como 10.

Danilo, a su vez, estará en el centro de la defensa junto a Léo Pereira.

Léo Ortiz, aunque aceleró sus trabajos de recuperación por problemas en el tobillo derecho en los últimos días, está en el banquillo.

En tanto, en las filas del Palmeiras, Carlos Miguel mantiene la titularidad bajo los tres palos, después de que se asomara el viernes la posibilidad del retorno de Weverton luego de una fractura en la mano.

No hay sorpresas en el once inicial del técnico portugués Abel Ferreira, con línea de tres centrales en la retaguardia y Vitor Roque y el argentino José Manuel López en la punta.

El ganador será el primer club de Brasil tetracampeón de la Copa Libertadores.

Alineaciones:

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo - Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Allan, Joaquín Piquerez - José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Jorge Carrascal, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.