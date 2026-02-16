Girona vs Barcelona resultado | Los blaugranas pincharon, Real Madrid es líder de LaLiga

Los primeros 45 minutos fueron equilibrados, con ambos equipos disputando la posesión y generando ocasiones.

Panamá/El Girona dio el golpe en el derbi catalán tras vencer 2-1 al Barcelona en un partido vibrante que terminó sacudiendo la cima de La Liga. La derrota azulgrana permite al Real Madrid quedarse en solitario con el liderato del campeonato.

Primera mitad intensa, pero sin goles

Los primeros 45 minutos fueron equilibrados, con ambos equipos disputando la posesión y generando ocasiones. La gran oportunidad para el Barça llegó desde el punto penal, pero Lamine Yamal desperdició la ejecución, manteniendo el 0-0 en el marcador y dejando escapar una ocasión clave para encaminar el encuentro.

El Girona, ordenado en defensa y firme en los duelos individuales, resistió los intentos del conjunto dirigido por Hansi Flick, llevando el partido igualado al descanso.

Un segundo tiempo lleno de emociones

La segunda parte cambió por completo el guion del encuentro. El Barcelona logró adelantarse al minuto 59 gracias a un tanto de Pau Cubarsí, quien aprovechó una acción a balón parado para poner el 0-1 y silenciar momentáneamente el estadio.

Sin embargo, la reacción del Girona fue inmediata. Apenas tres minutos después, al 62’, el francés Thomas Lemar igualó el marcador con una definición precisa que devolvió la esperanza a los locales.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Fran Beltrán al minuto 87 para marcar el gol de la remontada, desatando la euforia en la grada y sellando una victoria de enorme peso en la lucha por el campeonato.

Radiografía estadística del Girona 2-1 Barcelona

Más allá del marcador final, las estadísticas reflejan un partido intenso y con dominio territorial del Barcelona, pero con mayor contundencia del Girona en los momentos clave.

Eficacia vs posesión

El conjunto azulgrana monopolizó el balón con un 71% de posesión, completando 668 de 738 pases (91% de precisión), frente al 29% del Girona, que registró 237 pases acertados de 308 intentos (77%).

En volumen ofensivo, el Barça también fue superior con 27 remates totales, aunque solo 4 fueron a puerta. El Girona, con apenas 13 disparos, logró 9 tiros al arco, evidenciando una efectividad mucho mayor.

En cuanto a los goles esperados (xG), el Barcelona acumuló 2.93, ligeramente por encima del 2.76 del Girona. Sin embargo, el dato clave está en los xG a puerta (xGOT): 3.29 para el Girona contra apenas 1.03 del conjunto visitante, reflejando que los locales generaron ocasiones más claras y mejor direccionadas.

Ocasiones claras y peligro real

El Girona generó 5 grandes oportunidades, por 3 del Barcelona. Además, los catalanes visitantes estrellaron dos balones en el poste, mientras que el Girona no remató al palo.

Dentro del área, el Barça intentó más (18 disparos en el área), pero su falta de puntería fue determinante. Girona, con menos volumen, fue más clínico.

En asistencias esperadas (xA), el Barcelona sumó 1.94 frente a 1.40 del Girona, lo que demuestra que produjo juego ofensivo, aunque sin la definición necesaria.

Porteros y defensa

El arquero del Girona fue figura con 7 atajadas, mientras que el guardameta del Barcelona realizó 4 intervenciones. El Girona enfrentó 3.29 goles esperados a puerta y logró 1.29 goles evitados, un indicador clave en la victoria.

En defensa, el equipo local ganó el 67% de sus entradas (12 de 18), mientras que el Barça tuvo un 42% de efectividad en tackles. Además, el Girona realizó 44 despejes, señal de la presión constante recibida.

Disciplina y detalles finales

El Barcelona vio 2 tarjetas amarillas, mientras que el Girona no recibió amonestaciones, aunque sí sufrió una expulsión, un factor que añadió dramatismo en el tramo final.

En resumen, el Barcelona dominó la posesión y generó mayor volumen ofensivo, pero el Girona fue más efectivo, más directo y supo capitalizar sus oportunidades. Las estadísticas respaldan una victoria construida sobre contundencia, orden defensivo y eficacia en los momentos determinantes del partido.

Así queda la tabla

Con este resultado, el Real Madrid asume el liderato con 60 puntos, mientras que el Barcelona se queda con 58 unidades, perdiendo una oportunidad de oro para mantenerse en la cima.

La caída en Montilivi no solo golpea en lo anímico al conjunto azulgrana, sino que aprieta aún más la batalla por el título en una Liga española que promete un cierre electrizante.