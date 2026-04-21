Hansi Flick revela la clave que necesita el Barcelona para volver a ganar la Champions: "Hacen falta líderes"

Ni Messi ni Neymar: Flick explica qué líderes necesita el Barça para volver a reinar en la Champions.

Barcelona, España/Una semana después de la eliminación en cuartos de final ante el Atlético de Madrid, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, admitió este martes que el club azulgrana necesita "líderes" sobre el terreno de juego para poder aspirar a ganar de nuevo la Champions League.

"No es una excusa, pero en esos momentos, en marzo, abril, es muy importante tener a todos los jugadores disponibles. Contra el Atlético nos faltaron Frenkie (de Jong) y Raphinha", dijo.

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"El año pasado teníamos a Iñigo (Martínez), que era un gran líder. Necesitamos ese tipo de jugadores, capaces de ejercer liderazgo en el campo, de tomar la palabra durante los partidos, en cuartos de final o en semifinales de Champions, y de marcar el camino", añadió Flick en rueda de prensa.

Los azulgranas no ganan la Liga de Campeones desde 2015, cuando lograron su quinto título liderados Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

El técnico alemán insistió en que su equipo, compuesto mayoritariamente por jugadores formados en la cantera, es "joven" y debe "aprender" de cada derrota para progresar, asegurando que ganar la Liga de Campeones con el Barcelona es su "sueño".

"Creo que podemos lograrlo, tenemos un equipo fantástico para los próximos años, y ahora debemos tomar buenas decisiones, especialmente en el mercado de fichajes", añadió.

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El exentrenador del Bayern, sin embargo, se negó a hablar de los perfiles que se buscan para el puesto de delantero, ni de su futuro, aunque desea "prorrogar su contrato" para que el Barcelona sea su "último cargo" como entrenador, tal y como ya dijo hace unas semanas.

Eliminado de la Champions y de la Copa del Rey, el Barça, vigente campeón de España, va bien encaminado para revalidar su corona, con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid a siete jornadas del final del campeonato.

El club azulgrana recibe al Celta de Vigo (6º) el miércoles en el Camp Nou para mantener la distancia con su eterno rival madrileño, a poco más de dos semanas del Clásico.

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