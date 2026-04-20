Premier League noticias: Wolverhampton consuma su descenso al Championship tras una temporada catastrófica

Su destino ya estaba prácticamente sellado tras una derrota -la 22ª en 33 jornadas de liga- el sábado en Leeds (3-0).

Londres, Reino Unido/El Wolverhampton descendió matemáticamente de la Premier League al Championship (segunda división inglesa), después del empate sin goles entre West Ham y Crystal Palace este lunes.

Los Wolves, con 17 puntos, están ahora a 16 puntos de la salvación, cuando quedan por delante sólo cinco fechas (máximo de 15 puntos).

Su destino ya estaba prácticamente sellado tras una derrota -la 22ª en 33 jornadas de liga- el sábado en Leeds (3-0).

El Wolverhampton volverá así la próxima temporada al Championship, ocho años después de su último paso por la categoría inferior, en 2017-2018.

Los Wolves han firmado una temporada 2025-2026 catastrófica de principio a fin. Solo abandonaron el vigésimo puesto durante una jornada, después de la segunda, únicamente porque el West Ham había encajado más goles que ellos.

La primera de sus tres victorias no llegó hasta enero, precisamente contra los Hammers (3-0). Hubo un destello entre finales de febrero y mediados de marzo, con dos triunfos de prestigio contra el Aston Villa y el Liverpool, seguidos de un empate ante el Brentford, pero el daño ya estaba hecho.

La directiva del club destituyó al entrenador Vítor Pereira -ahora al mando del Nottingham Forest- en noviembre, cuando el equipo sumaba dos puntos tras 10 jornadas. Su sucesor, Rob Edwards, no consiguió enderezar el rumbo lo suficiente.

Actualmente, el Burnley (20 puntos), y el Tottenham (31 puntos), ocupan las otras dos posiciones de descenso, de donde trata de escapar el West Ham (33 puntos).

El Coventry de Frank Lampard, actualmente líder del Championship, certificó el viernes su regreso a la Premier League la próxima temporada tras 25 años de ausencia.