Hugo Lloris: El guardameta de la selección de Francia tomó la decisión más difícil de su carrera

Francia/El capitán y arquero de la selección francesa Hugo Lloris, encargado de levantar la Copa del Mundo en Rusia-2018 y jugador con más partidos con los Bleus (145), hizo un anuncio muy importante.

"No es fácil anunciarlo, pero tras 14 años defendiendo esta camiseta, que he llevado con enorme placer, con orgullo, deber y sentido de la responsabilidad, creo que he llegado al final", afirmó el jugador del Tottenham de 36 años, finalista del Mundial de Catar-2022 hace tres semanas.

Internacional desde 2008, Lloris recibió el brazalete de capitán cuando comenzó su etapa como seleccionador Laurent Blanc, que reemplazó a Raymond Domenech tras el fracaso en el Mundial de Sudáfrica-2010.

- 'Un gran servidor' -

El actual seleccionador Didier Deschamps mantuvo la total confianza en Lloris, clave en la gran época vivida por los Bleus, con la final de la Eurocopa en 2016, el título mundial de 2018 y una nueva final planetaria en Doha en diciembre, perdida ante Argentina en los penales (3-3, 4-2).

"Tenemos que respetar su decisión, aunque todavía tenía su sitio en nuestro equipo como demostró en el último Mundial. Un gran servidor del equipo de Francia se despide y quiero celebrar su recorrido excepcional", señalo Deschamps en un comunicado enviado a los medios.

Tras casi tres lustros en la selección -siete grandes torneos-, "llega un momento en el que hay que saber dar el relevo", señaló Lloris.

"Creo que el equipo está preparado para continuar", añadió, citando el nombre de su probable sucesor como titular, Mike Maignan.

Baja en Catar por lesión, el arquero del Milán de 27 años podría convertirse en titular en la clasificación para la Eurocopa 2024, que comienza en marzo.

"Tengo la sensación de haberlo dado todo, de haber formado parte de la aventura, pero no quiero esperar al momento en el que haga menos. Prefiero salir estando en alto, tras ayudar al equipo de Francia a llegar a la final del Mundial", explicó Lloris al diario deportivo.

"Es un alivio decirlo, me quito un peso de encima al anunciarlo, puedo concentrarme en mi cotidiano con el Tottenham", añadió Lloris a L'Equipe.

En el Mundial de Catar Lloris se convirtió en el francés con más partidos internacionales superando a Lilian Thuram (142 partidos), un logro casi natural para un profesional que ha protagonizado una carrera de gran regularidad en el Niza, su ciudad natal, el Lyon, donde explotó, y el Tottenham, al que llegó hace una década.

"Longevidad, calma, tranquilidad...", las virtudes de Lloris fueron enumeradas por Raphael Varane, subcapitán en Catar. "Tengo mucho respeto por el jugador y el hombre que es. Tenemos suerte de contar con esta estabilidad en el equipo francés", añadió el central.

Esta mentalidad le permitió ser decisivo y mostrar el camino a sus compañeros con sus paradas cruciales en Catar, como contra Inglaterra en cuartos (2-1) o Marruecos en semifinales (2-0).

- ¿Y el brazalete? -

Discreto ante el gran público, Lloris es padre de tres niños y en privado se muestra como un hombre de fuerte carácter, directo y sencillo. "Cuando hay algo ambiguo, no se esconde. Al menor problema prefiere ser transparente, ir de cara", señaló su padre Luc Lloris a la AFP.

Jugador de tenis antes de futbolista, Lloris no eligió el puesto de portero de manera casual. En el colectivo siempre ha mostrado cierta independencia e individualismo.

Su retirada internacional abre el debate de la capitanía en la selección. El subcapitán Varane parece el heredero natural, aunque también aparecen Antoine Griezmann o Kylian Mbappé, las figuras del equipo.