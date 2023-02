¡Insólito! En Grecia se suspendio partido de fútbol por una extraña razón

En el fútbol de primera división de Grecia (Superliga), se iba a dusputar un partido entre el AEK Atenas y Atromitos FC pero un hecho muy pocas veces visto, impidió que rodara el balón.

Resulta que uno de las porterías del Peristeri Municipal Stadium, casa de Atromitos, no tenía la altura reglamentaria y medía entre 3 y 5 centímetros menos que los 2.44 metros que exige la FIFA.

Comunicado del AEK:

“El partido entre Atromitos y AEK nunca empezó por la inadecuación del campo. Antes de la hora prevista de inicio del partido, nuestro equipo comprobó que la distancia de altura de los postes horizontales de los dos arcos desde el suelo era anormal, lo que se señaló a través de una objeción al árbitro del partido. El control realizado por Evangelos Manouhos confirmó el problema en los dos arcos, que no se subsanó en el tiempo reglamentario de 30 minutos, según certificó un nuevo control, por lo que el árbitro se retiró al vestuario y cerró el partido, manifestando que el encuentro no se realizó por irregularidad del terreno de juego”.

Comunicado del club Atromitos:

“Atromitos, responsable de la celebración de los partidos en Peristeri, lleva más de 15 años organizando partidos de Super League con absoluta perfección y constancia, tiempo durante el cual también ha recibido felicitaciones de la UEFA por el nivel de organización en partidos de nivel Europa League. Al mismo tiempo, en el mismo período, se han albergado partidos de equipos nacionales pequeños, que Atromitos se sintió honrado de ceder su estadio siguiendo las solicitudes pertinentes de la Federación Helénica de Fútbol”.

Hubo un intento de emparejar los marcos, los empleados del club Atromitos trataron de resolver el problema pero no pudieron, el partido no se jugó y aún no se tiene fecha para poder jugar este partido.