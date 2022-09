Jorge Luis Pinto critica el llamado de James a la selección Colombia

La primera convocatoria, hecha por Néstor Lorenzo como técnico de la selección de Colombia, ha generado reacciones en el país suramericano. Una de ellas es la de el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto, quien cuestionó el llamado que su homólogo le hizo al mediocampista James Rodríguez.

"Lo de James, no es el momento oportuno. Todos queremos, si se prepara bien, que venga a la Selección, pero en este momento no es respetuoso, con los demás jugadores, llamarlo. Hay otros jóvenes a los que es el momento de darles la oportunidad", expresó Pinto en una entrevista al programa 6AM Hoy por Hoy de la emisora colombiana Caracol Radio.

El otrora seleccionador de países como Honduras y Costa Rica sostuvo su comentario en base a la poca actividad que James ha tenido en el último año y a su reciente traspaso al Olympiacos de Grecia, procedente del Al-Rayyan de Catar.

"Hay que pensar en que James no está, no se dedica, no siente la camiseta. Habría que dejarlo un tiempito allá en el nuevo equipo para que se prepare, que conozca a sus compañeros y ahí sí haga méritos para llamarlo", agregó.

James Rodríguez es uno de los 26 convocados por Lorenzo a los partidos amistosos que la selección colombiana tendrá ante Guatemala y México los días 24 y 27 de septiembre.

"Hay que preguntarle al técnico qué es lo que busca y qué es lo quiere, eso es lo primero que toca saber: si quiere probar jugadores o seguir con los experimentados", agregó.

La convocatoria representa el inicio de un nuevo proceso en el conjunto cafetero que buscará volver a un Mundial tras quedar fuera de competencia en las Eliminatorias de Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol) a Catar 2022.