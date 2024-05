Julián Quiñones el futbolista que rompió en llanto por gol milagroso en la Liga MX

México, México/El delantero colombiano-mexicano Julián Quiñones se conmovió hasta llegar a las lágrimas en el fútbol mexicano al marcar el fin de semana un gol que le valió al América avanzar de manera angustiosa a las semifinales del torneo Clausura-2024.

En la ronda de cuartos de final, las Águilas del América sufrieron para eliminar a los Tuzos del Pachuca, y lo lograron gracias a una oportuna aparición de Quiñones.

Quiñones fue suplente en ambos partidos de la eliminatoria. En la ida, jugada el miércoles en el estadio Hidalgo, ingresó al minuto 74 y no pudo llevar al América más allá del empate 1-1.

Las Águilas estuvieron al borde de la eliminación el sábado en el estadio Azteca, pues perdían 1-0 desde el minuto 3-1.

Julián entró de cambio al 57 y se encontró con un Pachuca muy compacto en la defensa, sin resquicios para maniobrar con la pelota.

La emoción de Julián Quiñones, hasta las lágrimas, en la entrevista que nos dio para @TUDNMEX , después de anotar el gol que calificó al América, han sido días complicados en Coapa y hoy se desahogaron pic.twitter.com/Px57u8W0LG — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) 12 de mayo de 2024

Fue hasta el tiempo de compensación cuando Quiñones logró el 1-1, que le daría al América el pase a semifinales con marcador global 2-2, por su mejor posición en la fase regiular.

Al minuto 90+4, el portero del Pachuca Carlos Moreno rechazó un remate de cabeza y dejó la pelota en el área chica, servida para que Quiñones anotara el gol a bocajarro.

Por ese dramático gol, Quiñones fue considerado el Jugador del Partido.

"Estoy feliz por el pase y porque el equipo mostró las cosas que no había mostrado en otros partidos, y eso es lo que realmente importa, que el equipo se vio sólido", dijo el colombiano, quien terminó el partido emocionado y llorando.

"Son lágrimas de cansancio de tantos momentos malos, a veces las personas piensan que no sentimos y me dieron ganas de llorar en el gol", dijo Quiñones, quien volvió a anotar en la liga mexicana luego de tres partidos de no hacerlo.

"Sufrimos y al último se logró el gol, pero lo importante es que volvimos a ser el América que todos quieren ver, que siempre está peleando y siempre va para adelante", remató Quiñones.

- Goles inesperados de Faravelli -

El Cruz Azul también selló su pase a las semifinales del balompié azteca al vencer en cuartos de final a los Pumas con un marcador global de 4-2, en el que el mediocampista argentino Lorenzo Faravelli se manifestó dos veces.

El jueves en el partido de ida, La Máquina del Cruz Azul logró de visita una victoria decisiva de 2-0 en el estadio Olímpico Universitario; el "Lolo" Faravelli hizo el segundo gol con un disparo desde fuera del área, al minuto 57.

Los Pumas intentaron reaccionar en la vuelta, el domingo en el estadio Olímpico Universitario, pero Cruz Azul rescató el empate 2-2 con un remate de Faravelli en el área chica, al 90+1. El mismo mediocampista argentino ayudó a construir la jugada del gol desde el último tercio del campo.

Faravelli vive su primer torneo con Cruz Azul, y ha sido titular inamovible para el entrenador argentino Martín Anselmi. El "Lolo" lleva ya tres goles como celeste, incluidos los dos de la eliminatoria contra Pumas.