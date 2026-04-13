Liga española | La lucha por el Pichichi arde tras 31 jornadas en LaLiga

En cuanto a la tabla de posiciones , el Barcelona domina con autoridad con 79 puntos.

Panamá/A falta de completarse la jornada 31 de LaLiga, la pelea por el título de máximo goleador está más intensa que nunca, con figuras consolidadas y nuevas revelaciones marcando el ritmo ofensivo del campeonato español.

El gran protagonista hasta el momento es el francés Kylian Mbappé, quien lidera la tabla con 23 goles defendiendo la camiseta del Real Madrid. El delantero ha mostrado su capacidad letal, destacando que 15 de sus tantos han sido en jugada y 8 desde el punto penal, consolidándose como el referente ofensivo del conjunto merengue.

Muy de cerca aparece el kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, con 21 goles. Su fortaleza en el juego aéreo es evidente, con 6 anotaciones de cabeza, además de aportar desde el punto penal con 5 tantos, siendo clave en la lucha de su equipo por la permanencia.

En la tercera posición se ubica Ante Budimir del Osasuna, quien suma 16 goles, mostrando una distribución equilibrada entre jugada (5), cabeza (5) y penales (6), confirmando su regularidad en el ataque.

Por su parte, el Barcelona, líder sólido del torneo, presume una ofensiva repartida con nombres como Lamine Yamal (15 goles) y Ferran Torres (14 goles), ambos destacando principalmente en jugadas elaboradas. Más atrás aparece el experimentado Robert Lewandowski con 12 tantos, reafirmando la profundidad ofensiva del conjunto azulgrana.

Otros nombres importantes en la tabla son Mikel Oyarzábal (12 goles) con la Real Sociedad, así como Lucas Boyé (11) con el Alavés. También destacan Raphinha, Borja Iglesias y Vinícius Júnior, todos con 11 anotaciones, manteniéndose en la pelea por escalar posiciones en el tramo final.

Con 10 goles, aparecen figuras como Alexander Sørloth del Atlético de Madrid y Jorge de Frutos del Rayo Vallecano, quienes aún sueñan con meterse en la conversación por el Pichichi.

En cuanto a la tabla de posiciones, el Barcelona domina con autoridad con 79 puntos, seguido por el Real Madrid con 70, mientras que Villarreal (61) y el Atlético de Madrid (57) completan los puestos de Champions League. Más atrás, equipos como Real Betis y el Celta de Vigo luchan por puestos europeos, mientras que la zona baja sigue al rojo vivo.

Cabe destacar que la jornada aún no se cierra, ya que este lunes 13 de abril se disputará el compromiso entre Levante y Getafe, un duelo clave que podría mover la zona media y baja de la clasificación.

Con nueve fechas por disputarse, la pelea por el liderato de goleo y el título de LaLiga prometen emociones hasta el final, en una temporada donde el talento individual y el rendimiento colectivo están marcando diferencias.