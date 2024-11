Pep Guardiola: ¿Cuál será el futuro del actual técnico español del Manchester City?

Reino Unido/Josep Guardiola se dispone a firmar una renovación por una temporada más como entrenador del Manchester City, publicó este martes The Athletic.

El actual acuerdo termina en junio y el nuevo sería para la temporada 2025-2026, con opción a otra campaña más.

El técnico catalán de 53 años llegó al City en 2016 y en este tipo ha ganado principalmente seis títulos en la Premier League y, sobre todo, el primer título de la historia del club en la Liga de Campeones europea, unos meses antes de conquistar también el Mundial de Clubes.

Guardiola firmó sus dos anteriores ampliaciones de contrato con el City durante los parones de noviembre del campeonato inglés por la ventana de partidos de selecciones nacionales.

El director de fútbol del club, Txiki Begiristain, un colaborador muy cercano a Guardiola, ha confirmado ya su salida de la entidad al término de la temporada.

El Manchester City está en un momento complicado, castigado por una oleada de lesiones y con una racha de cuatro derrotas consecutivas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

El sábado, los 'Citizens' tratarán de cortar la caída en la Premier League frente al Tottenham, verdugo del equipo a finales de octubre en la Copa de la Liga inglesa.

Rumores

Ante los rumores que señalaron a Guardiola como nuevo director técnico de Brasil, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) negó el pasado 8 de noviembre haber contactado al entrenador español para intentar contratarlo como técnico de la Seleção, una vez que finalice su vínculo con el Manchester City a mediados de 2025.

"Es uno de los mejores entrenadores del mundo, lo respetamos. Pero la CBF no ha hecho ningún contacto", dijo el presidente de la entidad rectora del balompié brasileño, Ednaldo Rodrigues, a periodistas.

"Reitero la confianza que tenemos en el trabajo de Dorival Júnior", el actual seleccionador de los pentacampeones en el camino hacia el Mundial de 2026, agregó.

Rodrigues brindó las declaraciones luego de que The Athletic, el portal deportivo de The New York Times, afirmara este viernes que la CBF estaría preparando una "gran jugada" para intentar contratar al laureado director técnico, con el que habría sostenido varias llamadas durante el último año.

Guardiola, de 53 años, nunca ha escondido su deseo de entrenar a una selección.

Al ser preguntado en octubre sobre la posibilidad de dirigir a un equipo nacional, dijo que su "única preocupación" es preparar al City para su siguiente juego.

El nombre del DT español ya ha sido vinculado en el pasado con el banquillo de la 'Canarinha', que completa más de dos décadas sin ganar la Copa del Mundo. La última vez fue en Corea del Sur y Japón en 2002.

En medio del fallido intento de fichar al italiano Carlo Ancelotti, del Real Madrid, la CBF nombró como seleccionadores a Fernando Diniz y luego a Dorival Júnior.

En el cargo desde enero, el extécnico del Flamengo y el Sao Paulo tiene la misión de conducir al equipo de Vinicius Jr, Rodrygo y Endrick a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

