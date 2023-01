La llama sigue viva para la creación de la Superliga europea

La Superliga europea podría arrancar en 2025, dijo este jueves el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, si hay una decisión judicial importante en favor del proyecto.

"Tendremos en primavera (boreal) la sentencia sobre la Superliga, que representará para los clubes lo mismo que supuso para los jugadores la Ley Bosman. Yo no aceptaba entrar en este proyecto si no hubiera sido una competición abierta. Lo aceptaron el Madrid, la Juve y otros clubes que todavía no quieren salir a la luz. Lo único que queremos cambiar es el modelo de gobernanza y que sea de los clubes, pero que la UEFA esté en la mesa como un agente más", explicó Laporta en una entrevista en la emisora de radio Cadena SER.

"Si la resolución es favorable, la Superliga puede ser una realidad en 2025. Si no es favorable, dependerá de cómo sea la resolución para decidir cuáles serán los pasos a seguir. El grado de victoria definirá el grado de qué podrá hacerse con la Superliga", apuntó.

El Tribunal Europeo de Justicia debe pronunciarse en la primera parte de este 2023 sobre la cuestión y sobre si UEFA y FIFA han abusado de su poder al amenazar con expulsar a los clubes y jugadores que se hubieran sumado al proyecto de la Superliga europea.

El abogado general del Tribunal Europeo de Justicia emitió ya a mediados de diciembre una primera valoración favorable a la UEFA y la FIFA. Las conclusiones del abogado general son a menudo seguidas por los jueces.

Anunciado en abril de 2021 en medio de la sorpresa general, el proyecto de la Superliga europea tardó sólo 48 horas en diluirse ante el enfado de numerosos aficionados y la amenaza de medidas políticas y de sanciones deportivas.

FC Barcelona, Real Madrid y Juventus continúan apoyando el proyecto, del que se desmarcaron principalmente los seis grandes clubes de la Premier League inglesa (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham) inicialmente implicados.

