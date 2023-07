Mbappé asiste a la 'fiesta blanca' ¿Será un mensaje para el Real Madrid?

Kylian Mbappé Lottin, jugador de fútbol que es considerado como uno de los mejores del mundo, también conocido por sus habilidades en el regate, velocidad y finalización, fue uno de los invitados a la fiesta del multimillonario Michael Rubin, en donde se robó el protagonismo.

Como bien sabemos en el transcurso de sus vacaciones de verano Kylian ha sido protagónico con su posible fichaje en el Real Madrid y al no ser algo confirmado aún, seguimos sumando más suspenso en estos capítulos hasta que se confirmen los rumores, ya que se ha visto este fichaje como un querer y no poder, y en todo momento el futbolista está y a la vez no está cerca de lograr el cometido tan esperado.

El futbolista ha aprovechado al máximo su estadía en Miami, tanto que fue captado por las cámaras disfrutando con su hermanastra la playa de la Florida, publicando ese día la “White Party” (fiesta blanca) en la que ha estado presente y lugar donde llegó a conocer famosos como el jugador de la NFL Joe Burrow, Beyonce, Kendall Jenner, Justin Bieber, entre otros grandes artistas.

Luego de publicar en sus redes sobre la "White Party" acompañando esta de un emoji de corazón blanco, también fue vestido completamente de blanco, una vestimenta que ha dado mucho de qué hablar y se presta a cualquier tipo de interpretación, esto hizo que sus fanáticos que están emocionados por su fichaje lo vieran como un mensaje oculto ya que podría tratarse de próximas noticias sobre si estará o no en el Real Madrid.

A la "White Party" fueron invitadas más de 350 personas, tuvo lugar en el apartamento de Bridgehampton, la cual es propiedad de Michael Rubin, CEO de Fanatics. Esta residencia es considerada uno de los lugares más exclusivos de Miami y así mismo lo demuestra el valor de la misma, ya que supera los 50 millones de dólares.