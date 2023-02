Messi metido en aprietos por su hermano ¿Por qué?

El hermano del astro argentino, Lionel Messi, Matías Messi, se ha soltado en la red social Twitch dejando varios comentarios un poco pasados de tono.

El hijo de Matías Messi tiene un canal de Twitch llamado "La Bajada10" y su padre habló mal del Barcelona, club donde Lionel Messi pasó casi toda su vida jugando al fútbol.

Sobre la posibilidad de que Lionel Messi pueda regresar al Barcelona, dijo de manera rotunda:

"No vamos a volver a Barcelona, y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, Joan Laporta, desagradecido con todo lo que hizo Messi. Al FC Barcelona no lo conocía nadie, se hizo conocido por Lionel”.

Matías Messi también se refirió a la actualidad del Barcelona, en especial Pedri y Gavi, talentos que hacen un gran trabajo en el club dirigido por Xavi Hernández.

“¿Pedri o Gavi?, no me gusta ninguno de los dos y si me tengo que elegir uno me quedo con Gavi. Es medio rebelde, se pelea con todos, en cualquier momento te deja con uno menos”.

Otro comentario pulzante fue el que hizo hacia los españoles:

“Los españoles son unos traidores. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez: ‘Te van a pagar como a Ronaldinho’”.

El equipo de comunicación de Lionel Messi estuvo en contacto con Mundo Deportivo donde aclararon que las opiniones vertidas por Matías Messi son en totalidad su responsabilidad y que para nada tiene que ver con Lionel Messi, actual jugador del PSG.

