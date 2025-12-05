México y Sudáfrica volverán a jugar el partido inaugural en Mundial de 2026

La primera vez que organizó el Mundial en 1970 , México empató con la Unión Soviética (0-0) en el estadio Azteca , y terminó también en tablas ante Sudáfrica en 2010 .

Washington, Estados Unidos/México, uno de los tres anfitriones del Mundial de 2026, se enfrentará a Sudáfrica en el partido de apertura del torneo el 11 de junio en el mítico estadio Azteca de la capital mexicana.

El sorteo del evento, llevado a cabo este viernes en Washington, determinó el mismo juego inaugural que en la cita de 2010 en Sudáfrica, cuando los entonces anfitriones empataron 1-1 ante México en Soweto.

Las dos selecciones quedaron encuadradas en el Grupo A junto a Corea del Sur y al ganador de un repechaje europeo entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El Tri, dirigido de nuevo por Javier Aguirre, subirá de esta forma el telón de un Mundial por sexta vez en su historia, récord de la competición por delante de las cuatro de Brasil y Alemania. Hasta ahora México nunca salió con victoria de esos partidos inaugurales.

En 1930 cayó en el estreno contra Francia (4-1), al igual que hizo frente a Brasil (4-0) en 1950 y Suecia (3-0) en 1958.

La primera vez que organizó el Mundial en 1970, México empató con la Unión Soviética (0-0) en el estadio Azteca, y terminó también en tablas ante Sudáfrica en 2010.

La Copa del Mundo de 2026, que también albergarán Estados Unidos y Canadá, se prolongará hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.