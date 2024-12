MLS anunció el once ideal de esta temporada ¿Quién se quedó por fuera?

El once ideal de la MLS de la temporada 2024 se destaca por su impresionante capacidad goleadora y asistencia, con jugadores que han sido claves para sus respectivos equipos.

Los Angeles, Estados Unidos/Este once fue conformado en una votación de periodistas, jugadores y personal técnico de los equipos efectuada al cierre de la fase regular.

El argentino Lionel Messi, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández y el español Riqui Puig fueron incluidos este martes en el mejor once de la temporada de la liga norteamericana (MLS), del que quedó fuera el uruguayo Luis Suárez.

El veterano delantero del Inter Miami no obtuvo plaza en la alineación ideal pese a brillar en su campaña de debut en la MLS con 20 goles y nueve asistencias en la fase regular.

El grupo de cuatro delanteros lo lideró Messi (20 goles y 16 asistencias), compañero de Suárez en el Inter y favorito al premio MVP (Jugador Más Valioso).

El astro argentino recibió por primera vez este reconocimiento ya que en su estreno en la MLS en 2023 apenas pudo jugar seis jornadas.

El defensa español Jordi Alba fue también incluido entre los once por el Inter Miami, escuadra que dominó la fase regular pero cayó eliminada en la primera ronda de los playoffs.

Los otros tres delanteros seleccionados fueron 'Cucho Hernández' (19 goles y 14 asistencias), de Columbus Crew; el gabonés Denis Bouanga (20 y 11), de Los Angeles FC, y el belga Christian Benteke (23 y 7), de DC United.

Para el medio campo fueron escogidos el argentino Luciano Acosta (FC Cincinnati), el brasileño Evander (Portland Timbers) y el español Riqui Puig (LA Galaxy).

El ex jugador del Barcelona se estrena también en un once ideal tras comandar al Galaxy hasta la final de la MLS del sábado ante New York Red Bulls, en la que será baja por una lesión de rodilla.

Los defensas seleccionados fueron Jordi Alba, el colombiano Yeimar Gómez (Seattle Sounders) y el caboverdiano Steven Moreira (Columbus Crew), mientras el arquero fue el croata Kristijan Kahlina (Charlotte FC).