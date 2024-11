¿Neymar junto a Messi en el Inter Miami? DT Martino responde a los rumores

Estados Unidos/El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, expresó sus dudas por un eventual fichaje del brasileño Neymar para compartir equipo con su amigo Lionel Messi debido al límite salarial que impone la MLS, la liga norteamericana.

"Ya habiendo venido Leo (Messi) y los muchachos, todo puede pasar. Lo que no me imagino es si la liga (MLS) no flexibiliza el límite salarial cómo se llevaría adelante porque escribirlo o decirlo en un medio está todo bien pero la puesta en marcha nadie la explica", dijo Martino este viernes en rueda de prensa en respuesta a versiones sobre un eventual fichaje del crack brasileño por parte del Inter Miami.

Actualmente, Messi, Sergio Busquets y el ecuatoriano Leonardo Campana ocupan los tres puestos de jugador franquicia que permite la MLS en sus reglas de competencia.

Los reportes sobre una posible llegada de Neymar a Inter Miami surgen a partir de la compra de una mansión de 26 millones de dólares en el sur de la Florida, según medios, aunque el técnico lo relativizó.

"No podemos mencionar un jugador solamente porque compró casa o se puso de novio con una chica en Fort Lauderdale, hay que hablar con cosas contundentes, primero hay que analizar qué es lo que ofrece la liga”, indicó.

Neymar, jugador del Al-Hilal Saudi, volvió a la actividad tras casi un año sin jugar por la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda.

Martino, de 61 años, dirigió al atacante brasileño en la temporada 2013 con el FC Barcelona, su primera en el club blaugrana, con Messi como compañero.

Retorno a las canchas

El esperado regreso de Neymar con Al Hilal tras una prolongada lesión fue uno de los momentos más destacados en el vibrante partido que protagonizó el equipo saudí ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en la Champions League de Asia.

El encuentro, disputado en un ambiente electrizante, culminó con una victoria de Al Hilal por 4-5 en un partido lleno de goles y emociones.

Al Hilal comenzó tomando el control del juego, y en el minuto 26, Renan Lodi abrió el marcador tras un pase de Aleksandar Mitrovic. Sin embargo, el equipo local igualó rápidamente gracias a Sofiane Rahimi en el minuto 39. La primera mitad terminó con un marcador favorable para los visitantes, luego de que Sergej Milinkovic-Savic y Salem Al Dawsari ampliaran la ventaja, dejando el marcador 1-3 al descanso.

En la segunda mitad, Al Ain mostró su carácter combativo, logrando reducir la diferencia con goles de Kodjo Laba y Mateo Sanabria. No obstante, Al Hilal siguió imponiéndose gracias a un doblete de Salem Al Dawsari, quien anotó su tercer gol en el minuto 75. Rahimi recortó distancias una vez más desde el punto de penalti en el tiempo añadido, pero no fue suficiente para evitar la derrota del equipo local.

El gran momento del partido fue sin duda el regreso de Neymar, quien ingresó al minuto 77, mostrando destellos de su calidad aunque sin modificar el marcador. Su retorno añade un impulso adicional al equipo saudí en su campaña por la Champions League de Asia.

Este duelo no solo fue un espectáculo ofensivo, con un total de nueve goles, sino que también reflejó la capacidad de ambos equipos para pelear hasta el último minuto. Al Hilal, con esta victoria, sigue demostrando por qué es uno de los equipos más poderosos de Asia, mientras que Al Ain dejó claro que es un rival a tener en cuenta.

Los números reflejaron un partido equilibrado: Al Hilal tuvo el 57% de la posesión, realizó 11 disparos a puerta y completó 369 pases. Aunque Al Ain realizó 21 intentos de gol, solo 11 fueron entre los tres palos, lo que dejó ver su ineficacia a la hora de definir frente a un sólido Al Hilal.

El espectáculo, coronado por el regreso de Neymar, dejó a los aficionados emocionados y con la expectativa de ver más del astro brasileño en los próximos encuentros. Al Hilal se lleva los tres puntos en un duelo vibrante que será recordado por los fanáticos del fútbol asiático.

