Mourinho toma extrema decisión luego de sanción de la UEFA

José Mourinho ha estado inmerso en una tormenta de críticas en los días recientes.

Su última aparición fue con la Roma, en la pasada final de la Europa League, en donde se enfrentó al Sevilla.

En ese partido terminó empatado pese a su gran despliegue futbolístico. Todo se definió en la tanda de penales, en donde el Sevilla se fue por lo alto con cuatro penales anotados. En cambio los de 'Mou' solo anotaron uno.

De esta manera, el encuentro concluyó y el Sevilla se alzó de nuevo con el título de la Europa League.

Para 'Mou' esta derrota seria el detonante de una ira que, hoy, le trae factura.

Mourinho luego del partido

Concluido el encuentro, y luego de que se le entregara la medalla del segundo lugar a los integrantes de la Roma, Mourinho realizó un gesto que ya es habitual en él, pero algo infantil según señalan algunos medios.

El portugués le dio su medalla de segundo lugar a un niño. 'Mou' justificó la acción con lo siguiente: "Me quedo con las medallas de oro y regalo las de plata, no quiero las de plata".

Esto no quedó aquí para Mourinho. Luego que todos los actos protocolares terminaran, en rueda de prensa, el técnico portugués lanzó duras críticas al arbitraje alegando lo siguiente:

“La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba", expresó. "Basta con ver a Erick Lamela, que ha tirado un penal y tenía que haber sido expulsado, con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Lorenzo Pellegrini se cae y es amarilla, Lucas Ocampos simula y no hay amarilla.”

El encuentro con el arbitro

Por si fuera poco, luego de criticar el arbitraje, no le basto al portugués manifestar su enojo hacia los medios de comunicación.

En los estacionamientos del Puskas Arena, lugar donde se jugó la final, el entrenador se topó con el árbitro, Anthony Taylor, y arremetió ante este insultándole enfrente de cámaras de televisión y periodistas.

Jose Mourinho to Anthony Taylor after the game last night: “You’re a f**king disgrace!!!”



🎥@tvdellosportpic.twitter.com/SJx7WWqAsA — Football Talk (@FootballTalkHQ) 1 de junio de 2023

La sanción y la extrema decisión de 'Mou'

La UEFA anunció que ha castigado con cuatro partidos de sanción a Mourinho por su comportamiento en la final de la Europa League.

En un comunicado emitido, el máximo organismo decidió “suspender al entrenador José Mourinho por los próximos cuatro partidos de competición de clubes de UEFA en los que de otro modo participaría, por dirigir lenguaje abusivo a un oficial de partido”. Esto por insultar al árbitro luego del encuentro.

¿Cómo reaccionó Mourinho a esto?

Hoy Mourinho anuncio su renuncia a su cargo en el comité de la UEFA, luego de sancionarlo por su mal comportamiento.

En una carta dirigida al croata Zvonimir Boban, uno de los máximos responsables del fútbol en la UEFA, y difundida por los medios portugueses, Mourinho anuncio hoy su marcha de la "UEFA Football Board", grupo creado el pasado mes de abril que reúne a entrenadores y exjugadores para debatir ideas para mejorar el fútbol, el cual ha criticado un cambio de "principios" en la entidad.

"Lamento informar de que, con efecto inmediato, renuncio a mi participación en este grupo. Los principios en los que creía plenamente cuando me uní al grupo ya no existen y me siento obligado a tomar esta decisión", declaró el técnico.