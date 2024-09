Mundial de Futsal 2024| Salen los primeros cuatro clasificados a octavos de final. Vea los resultados de la fecha y las posiciones

Panamá vs Tayikistán, Mundial de Futsal Uzbekistán 2024, el domingo 22 de septiembre a las 7:30 am por TVMAX.

Uzbekistán/La jornada del viernes 20 de septiembre, en el Mundial de Futsal Uzbekistán 2024, formalizó la clasificación de cuatro equipos a los octavos de final.

Paraguay y Países Bajos avanzaron como primer y segundo sembrado del Grupo A. Los dos equipos se enfrentaron en esta fecha y la victoria fue para los neerlandeses por 5 goles a 2. A pesar de ese resultado, el conjunto suramericano terminó de primero con seis puntos sobre cinco de los europeos.

Brasil y Tailandia aseguraron su puesto en la siguiente fase como primer y segundo clasificados por el Grupo B, respectivamente. Los brasileños derrotaron este viernes a los tailandeses, 9 por 1, esto le permitió a los primeros llegar a la cifra de nueve puntos sobre seis de la representación asiática.

Los resultados completos de la jornada son los siguientes:

Grupo A

Costa Rica 5-3 Uzbekistán

Goles

CRC: Edwin Cubillo (03'13"), Yosel León (19'18"), Diego Chavarría (31'33"), Minor Cabalceta (32'07"), Jean Salas (37'16")

UZB: Mashrab Adilov (13'36"), Ilhomjon Hamroev (26'07"), Samariddin Berkinov (29'33")

Expulsión: Ikhtiyor Ropiev (31'25") (acumulación de dos tarjetas amarillas)

Paíse Bajos 5-2 Paraguay

Goles

NED: Jordany Martinus (06'52"), Mohamed Chih (27'28", 36'31"), Jordy Cretier (07'15", 34'27")

PAR: Pedro Pascottini (16'11"), Lucas Suárez (22'32")

Grupo B

Tailandia 1-9 Brasil

Goles

THA: Muhammad Osamanmusa (19'18")

BRA: Marcel (05'37", 19'29", 35'03"), Felipe Valerio (10'00), Pito (22'12", 30'33"), Marlon (23'25"), Kritsada Wongkaeo (26'00" p.p.), Ferrao (36'47")

Cuba 0-7 Croacia

Goles

CUB: -

HRV: Kristian Cekol (01'24", 26'16"), Niko Vukmir (12'41"), Luka Peric (22'35", 30'51"), Dario Marinovic (24'59"), David Mataja (30'19")

Luego de finalizada la jornada, puede ver la tabla de posiciones AQUÍ .

Para el sábado 21 de septiembre se tienen programados estos juegos: En el Grupo D, Kazajistán se enfrentará a Nueva Zelanda y Libia frente a España; ambos juegos iniciarán a las 7:30 am (hora de Panamá). Por su parte, en el Grupo C, Ucrania ante Afganistán y Angola contra Argentina; los dos comenzarán a las 10:00 am.