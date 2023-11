Mundial Sub-17 Indonesia 2023: Próximos partidos y máximos goleadores

La actividad en el Mundial Sub-17 Indonesia 2023 continúa con la segunda jornada de partidos en los grupos C y D.

Brasil se enfrentará a Nueva Caledonia en un partido donde ambos conjuntos tratarán de reivindicarse tras perder en la primera jornada del Grupo C, el pasado 11 de noviembre. Ese encuentro iniciará a las 4:00 a.m. (hora de Panamá) y será el primero de una doble cartelera programada para el Estadio Internacional de Yakarta. El segundo cotejo lo disputarán Inglaterra e Irán desde las 7:00 a.m. (hora panameña).

El Grupo D tendrá como primer choque de la fecha a Senegal y Polonia en el Estadio Si jalak Harupat desde las 4:00 a.m. (hora panameña). Los senegaleses tienen tres puntos y los polacos están sin unidades.

El partido de fondo del Grupo D lo protagonizarán las selecciones de Japón y Argentina, también en el Si jalak Harupat, a partir de las 7:00 a.m. (hora de Panamá). Los japoneses registran tres puntos y los argentinos no tienen unidades.

A continuación tenemos la tabla de máximos goleadores del certamen, hasta el momento.