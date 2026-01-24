Premier League | Resultados y cómo va la tabla de posiciones en la liga inglesa

Tras golear al Marsella ( 3-0 ) en la Liga de Campeones entre semana, el Liverpool , una vez más, no supo tener continuidad , superado por un combativo Bournemouth .

Manchester, Reino Unido/El Manchester City logró ante el Wolverhampton (2-0) su primera victoria de 2026 en la Premier League, este sábado en la 23ª jornada, lo que le permite mantenerse en contacto con el líder Arsenal, mientras que el Liverpool sigue sin levantar cabeza, batido por el Bournemouth (3-2).

Los Citizens quedan a cuatro puntos del Arsenal, que el domingo se mide al Manchester United.

Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola, que solo habían sumado tres puntos de doce desde principios de mes y venían de dos duras derrotas ante el Manchester United (2-0) y el Bodo/Glimt (3-1) -en Champions-, no tuvieron que forzar la máquina para dominar al colista, hasta el punto de que el técnico catalán optó por no alinear de inicio a Erling Haaland ni a Phil Foden.

El partido fue un estreno perfecto para el central Marc Guéhi, recién llegado del Crystal Palace para paliar la ausencia de Ruben Dias y taponar las grietas aparecidas en las últimas semanas.

El otro fichaje destacado de este mercado, Antoine Semenyo, también aprovechó para anotar su primer gol en la Premier con los Sky Blues (45+2'), con una ejecución impecable: control con la derecha y disparo con la izquierda.

"Antoine llegó con una energía increíble. De Marc, no necesito decirte quién es. Lo sabe todo. Es similar a cuando llegó Ruben (Dias) y tenía una concentración increíble en cada acción", dijo Guardiola sobre sus nuevos chicos.

Los Citizens habían abierto el marcador ya al inicio del encuentro por medio de Omar Marmoush (6'), que marcó por primera vez en liga desde mayo de 2025.

El equipo de Mánchester tiene un calendario sobrecargado en febrero, especialmente si no se impone el miércoles en la Liga de Campeones contra el Galatasaray y tiene que conformarse con la repesca (eliminatoria a ida y vuelta para estar en octavos).

- Vuelta a las andadas -

Tras golear al Marsella (3-0) en la Liga de Campeones entre semana, el Liverpool, una vez más, no supo tener continuidad, superado por un combativo Bournemouth.

Pese a la primera titularidad de Mohamed Salah en la Premier League desde noviembre, los Reds sufrieron de principio a fin en el Vitality Stadium, después de verse con dos goles de desventaja, tras las dianas del brasileño Evanilson (26') y del español de 20 años Alex Jiménez (33').

Culpable en ambos tantos, Virgil van Dijk se resarció en parte al recortar distancias de cabeza en un córner antes del descanso (45').

Y fue otra falta de Dominik Szoboszlai la que permitió al vigente campeón minimizar los daños (80')... Pero solo durante unos minutos.

Demasiado pasivos, los Reds dejaron que las Cherries dispusieran de tres claras ocasiones en los últimos diez minutos, por medio de Ryan Christie, Evanilson y Amine Adli, el que encontró premio (90+5').

"En los últimos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez partidos hemos tenido que jugar con los mismos jugadores debido a los que teníamos disponibles y algunos pueden haber llegado un poco cansados al final del partido", justificó el técnico de los Reds, Arne Slot.

Cuarto con 36 puntos, el Liverpool podría caer al octavo puesto el domingo en caso de victorias del Manchester United (34), Chelsea (34), Brentford (33) y Newcastle (33).

- Gol salvador del Cuti Romero -

"Parece que estemos malditos, o algo así", afirmaba el técnico del Tottenham, Thomas Frank, antes del desplazamiento a Burnley.

Si bien la lista de lesionados es impresionante (Palhinha, Kulusevski, Maddison, Bergvall, Bentancur, Kudus, Richarlison y Davies), esta excusa no se sostiene tras este empate (2-2) en el campo del penúltimo, el Burnley, que no gana un partido de liga desde hace tres meses.

Los Spurs creyeron haber hecho lo más difícil al inaugurar el marcador con Micky Van de Ven (38'), pero fueron alcanzados pronto tras un gol de Axel Tuanzebe, completamente solo en medio del área (45+1'), y otro de Lyle Foster (69').

No empataron hasta el tramo final, por medio del argentino Cuti Romero (90', 2-2).

Decimocuartos, con ocho puntos de ventaja sobre el primero en descenso, el Tottenham también puede temer un febrero muy complicado, con cuatro rivales de primer nivel: Manchester City, Manchester United, Newcastle y Arsenal.