Premier League resultados: Arsenal vence al Sunderland y amplía su ventaja sobre el Manchester City

Londres, Reino Unido/El líder Arsenal cumplió con el guion ante el Sunderland (3-0) y amplió a nueve puntos su ventaja sobre el Manchester City, que visitará el domingo al Liverpool en el duelo estelar de la 25ª jornada de la Premier League, en la que Manchester United y Chelsea volvieron a ganar.

Los Gunners, primeros con 56 puntos, confían en un tropiezo de los Citizens (47 pts) en Anfield para reforzar su sueño de reconquistar la Premier League, 22 años después de la última.

El triunfo de este sábado en casa llegó acompañado de otra buena noticia, con el traspié del Aston Villa (3º, 47 pts) a la misma hora en Bournemouth (1-1).

El equipo de Unai Emery ha perdido el ritmo: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga.

En el Emirates, el Arsenal se tomó la revancha contra un Sunderland que, en la ida, le había arrebatado la victoria en el tiempo añadido (2-2).

"El Sunderland es un rival realmente duro, muy bueno para romper tu presión, conservar el balón y es muy difícil generar una dinámica", resumió el técnico del Arsenal Mikel Arteta.

"Creo que el primer gol ayudó de verdad a desbloquear eso. Y luego los rematadores entraron y tuvieron un impacto enorme de inmediato", añadió.

Zubimendi dedica su gol a Merino -

Los londinenses construyeron su éxito con paciencia, como tantas veces, y con tres goles en jugada, algo menos habitual para un equipo conocido por sus acciones a balón parado.

El español Martín Zubimendi, solo frente al área, abrió el marcador con un disparo lejano que entró con la ayuda del poste (42').

El centrocampista imitó la celebración de su compatriota Mikel Merino, que probablemente se pierda lo que resta de temporada por lesión, dando vueltas alrededor del banderín de córner.

En la segunda parte, el delantero centro Viktor Gyökeres, que salió del banquillo, firmó un doblete tras un pase de Kai Havertz (66') y gracias a un regalo de Gabriel Martinelli, también revulsivo desde la banca, en un contragolpe (90'+3).

Sus dos goles ilustran la profundidad de la plantilla del Arsenal, que sin embargo no pudo contar este sábado con el extremo Bukayo Saka y el capitán Martin Odegaard, lesionados.

El Sunderland es noveno con 36 puntos, un rendimiento notable para un equipo que ascendió este curso.

Carrick y Rosenior, talismanes -

Apesadumbrado con el anterior técnico Ruben Amorim, el Manchester United se ha convertido en una máquina de ganar, además agradable de ver, con Michael Carrick en el banquillo.

Lo demostró de nuevo este sábado ante el Tottenham (2-0) en Old Trafford, donde Carrick logró un cuarto triunfo en otros tantos partidos.

El antiguo jugador del club reinstaló una defensa de cuatro, relanzó al joven centrocampista Kobbie Mainoo y situó a Bruno Fernandes un poco más arriba, en su puesto preferente.

"Michael ha llegado con las ideas adecuadas, ha dado a los jugadores responsabilidades y libertad sobre el campo", resumió el capitán portugués.

El director de juego de los Red Devils botó un córner ingenioso, en corto con Mainoo, en el primer gol, obra de Bryan Mbeumo (38'), y se encargó del segundo (81’).

El triplete de Palmer -

El capitán del Tottenham, Cristian Romero, había abandonado a sus compañeros, en todos los sentidos, al ver una roja muy pronto (29').

La presión se vuelve asfixiante para su entrenador Thomas Frank, sin ganar desde hace siete partidos en la Premier League y estancado en la decimocuarta plaza.

El United (4º, 44 pts) queda a tres puntos del Aston Villa y sigue con el aliento del Chelsea (5º, 43) en la nuca.

Los Blues de Liam Rosenior, el exentrenador del Estrasburgo, firmaron también un cuarto triunfo consecutivo aplastando al colista Wolverhampton (3-1) ya en la primera parte con tres goles, dos de penalti, firmados por su estrella Cole Palmer (13', 35' y 38').