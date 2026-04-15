Real Madrid se quedó en el camino | Bayern Múnich se lució en otra noche mágica de la UEFA Champions League

Se jugaron los cuartos de final en la UEFA Champions League temporada 2025-2026.

Múnich, Alemania/El Bayern Munich se metió en semifinales de la Champions League este miércoles tras ganar 4-3 en la vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con el pase hasta el último minuto.

El Real Madrid se adelantó hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1', 29') y un gol de Kylian Mbappé (42'), pero el Bayern igualó con los tantos de Aleksandar Pavlovic (6'), Harry Kane (38') y Luis Díaz (89'), antes de que Olise cerrara la cuenta (90+4').

El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que la víspera había eliminado al Liverpool.

El Real Madrid, que vio muy cerca otra de sus épicas remontadas en un complicado Allianz Arena, volvió a quedar apeado en cuartos de final por segundo año consecutivo.

Fuera de la Copa del Rey y con la Liga prácticamente imposible, la Champions era el último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en blanco.