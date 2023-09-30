Real Madrid trepa al liderato de LaLiga con contundencia sobre Girona

El Real Madrid recuperó el liderato de la Liga al ganar 3-0 precisamente al equipo que empezó la 8ª jornada en esa posición, el sorprendente Girona, este sábado en el partido estrella del fin de semana en el campeonato español.

El equipo catalán se había colocado líder del torneo el miércoles y había llegado a la jornada de este fin de semana con un punto sobre el Real Madrid, que ahora vuelve a tomar los mandos de la clasificación, poniéndose con dos puntos de margen sobre su rival del día.

El equipo 'merengue' ha ganado seis de sus siete partidos en esta Liga. Solo se le escapó uno, el que perdió el domingo de la pasada semana en el derbi ante el Atlético de Madrid (3-1), un revés que costó entonces el primer puesto a los hombres de Carlo Ancelotti.

Tras un inicio de partido complicado, en el que el Girona tuvo una gran ocasión con el venezolano Yangel Herrera (3) y en el que el ucraniano Viktor Tshyhankov envió al palo en el minuto 4, el Real Madrid asestó el gran golpe con dos tantos en menos de cinco minutos.

Primero con uno de Joselu (minuto 17) al recibir en el segundo palo un balón servido por el inglés Jude Bellingham y en el 21 con un gol de cabeza del francés Aurelien Tchouameni, rematando un saque de esquina lanzado por el alemán Toni Kroos.

En la segunda mitad, la sentencia definitiva llegó en el 71, cuando Joselu lo intentó una primera vez, el arquero argentino Paulo Gazzaniga rechazó y el propio Joselu, en la continuación, cedió para que Bellingham firmara de volea el 3 a 0 definitivo y sellara la primera derrota del Girona en esta Liga.

Bellingham queda también como líder de la tabla de goleadores, ahora con seis tantos, uno más que Álvaro Morata (Atlético de Madrid) y que el polaco Robert Lewandowski (Barcelona).

En el descuento final fue expulsado en el Real Madrid su defensa Nacho Fernández por una dura entrada sobre Cristian Portugués 'Portu', que provocó una fuerte discusión entre los jugadores y que elevó muchísimo la tensión en ese epílogo.

El Girona queda tercero, un punto por detrás del FC Barcelona, que el viernes se impuso 1-0 al Sevilla (13º). El Barça está a su vez a un punto del Real Madrid, en una cabeza de la tabla apretada y emocionante en este arranque liguero.

- Falcao rescata al Rayo -

También el sábado, el Rayo Vallecano había salvado un punto 'in extremis' en su partido en casa ante el Mallorca del mexicano Javier Aguirre (2-2), gracias a un penal transformado por el colombiano Radamel Falcao cuando se cumplían doce minutos sobre el tiempo reglamentario.

El veterano delantero 'cafetero', que había saltado al césped en el minuto 80, pudo repetir el lanzamiento fallado en su primer intento, debido a que el arquero visitante Predrag Rajkovic se adelantó de la línea de gol, y llevar al marcador el definitivo 2-2.

Álvaro García había adelantado al Rayo (4), pero el delantero kosovar Vedat Muriqui (44) y Antonio Sánchez dieron la vuelta al marcador antes del gol del 'Tigre'.

Este empate mantiene al equipo del barrio madrileño de Vallecas en la zona media-alta de la tabla (7º), y supone el segundo empate a dos consecutivo para el Mallorca (14º) después del cosechado ante el Barcelona el pasado martes.

En el primer partido del día, Getafe (10º) y Villarreal (12º) empataron sin goles.

La tanda de partidos del sábado se completa con el derbi vasco entre Real Sociedad (6ª) y Athletic (4º).