Real Madrid domina al Sevilla y se marcha al descanso con ventaja, estadísticas del primer tiempo

El conjunto blanco dominó la posesión y generó más ocasiones de gol en la primera mitad, mientras el Sevilla buscará reaccionar en el complemento para remontar el 2-0 en LaLiga.

Panamá/El Real Madrid se fue al descanso con una ventaja de 2-0 frente al Sevilla, después de una primera parte en la que logró imponer su ritmo y controlar buena parte de la posesión del balón en el compromiso de LaLiga.

Las estadísticas reflejan el dominio del conjunto madridista, especialmente en la circulación de la pelota y la generación de remates. Los blancos registraron 12 disparos, frente a los cuatro del Sevilla, una diferencia que evidencia la mayor presencia ofensiva del equipo local durante los primeros 45 minutos.

Posesión y precisión en los pases

El Madrid controló el 61 % de la posesión, mientras que el conjunto andaluz tuvo el balón durante el 39 % del tiempo. Esa superioridad también se trasladó al juego asociativo: los merengues completaron 266 pases correctos de 291 intentos, con una efectividad del 91 %.

El Sevilla, por su parte, realizó 165 pases, de los cuales 148 llegaron a destino, para una precisión del 90 %. Aunque ambos equipos registraron porcentajes similares de efectividad, el Madrid consiguió mover el balón con mayor frecuencia y acumular más acciones de elaboración.

El Madrid genera más peligro

La diferencia más marcada apareció en el apartado ofensivo. El equipo blanco sumó 12 remates, por cuatro del Sevilla, y registró dos asistencias en la estadística facilitada, mientras que los visitantes no contabilizaron ninguna.

En las recuperaciones, el conjunto sevillista terminó por delante, con 11, frente a las ocho del Madrid. Las faltas también favorecieron al equipo local en cuanto a menor cantidad cometida: tres para los blancos y cinco para los andaluces.

Los saques de esquina estuvieron igualados, con uno para cada equipo, mientras que ninguno cayó en fuera de juego durante la primera mitad. En los despejes, el Madrid registró cinco y el Sevilla cuatro.

Estadísticas del primer tiempo

Marcador: Real Madrid 2-0 Sevilla.

Real Madrid 2-0 Sevilla. Disparos: Real Madrid 12, Sevilla 4.

Real Madrid 12, Sevilla 4. Posesión: Real Madrid 61 %, Sevilla 39 %.

Real Madrid 61 %, Sevilla 39 %. Pases correctos: Real Madrid 266, Sevilla 148.

Real Madrid 266, Sevilla 148. Efectividad de pases: Real Madrid 91 %, Sevilla 90 %.

Real Madrid 91 %, Sevilla 90 %. Recuperaciones: Real Madrid 8, Sevilla 11.

Real Madrid 8, Sevilla 11. Faltas: Real Madrid 3, Sevilla 5.

Real Madrid 3, Sevilla 5. Tiros de esquina: Real Madrid 1, Sevilla 1.

Real Madrid 1, Sevilla 1. Fuera de juego: Real Madrid 0, Sevilla 0.

Real Madrid 0, Sevilla 0. Despejes: Real Madrid 5, Sevilla 4.

Real Madrid 5, Sevilla 4. Asistencias: Real Madrid 2, Sevilla 0.

Con la ventaja de dos goles, el Real Madrid afrontará la segunda mitad con el objetivo de administrar el resultado y mantener su iniciativa ofensiva. El Sevilla, en cambio, necesitará encontrar soluciones para generar más ocasiones y recortar distancias si quiere volver a meterse en el partido.