Selección chilena sometida a control de dopaje por la FIFA para Copa Confederaciones.

La selección chilena de fútbol fue sometida este domingo a un sorpresivo control de dopaje por parte de la FIFA, con miras a su próxima participación en la Copa Confederaciones de Rusia, confirmó la federación local.

Personal de la FIFA llegó sin previo aviso al complejo Deportivo de Juan Pinto Durán, en Santiago, donde la 'Roja' se encontraba concentrada con miras al duelo del martes ante Venezuela por las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018.

El sorpresivo examen, que obligó a retrasar el programa de entrenamientos de la selección chilena, forma parte de los preparativos con miras a la Copa de las Confederaciones de Rusia-2017, que se disputará entre el 17 junio y el 2 julio, confirmó a la AFP la Federación local.

La 'Roja' defenderá al fútbol sudamericano en esta competición en calidad de vigente campeón de la Copa América.

En el grupo A del torneo estarán Rusia (anfitrión), Portugal (campeón de Europa), México (campeón de la Concacaf) y Nueva Zelanda (campeón de Oceanía). En el B competirán Alemania (campeona mundial), Chile, Australia (campeón de la Copa de Asia) y el ganador de la Copa de África de Naciones, que se disputa hasta el 5 de febrero en Gabón.

El partido inaugural, el sábado 17 de junio, medirá a Rusia contra Nueva Zelanda.