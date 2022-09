La situación de Griezmann es una bomba a punto de estallar

Una polémica se ha desatado entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid sobre la situación del delantero francés Antoine Griezmann quien fue cedido al equipo colchonero el 1 de septiembre de 2021.

Según detallan medios españoles, el acuerdo de cesión entre el club azulgrana y su contraparte rojiblanca incluía una opción de compra de 40 millones de euros (39,8 millones de dólares) si Griezmann jugaba más de 45 minutos en el 50% de los partidos en los que estuviese habilitado para jugar.

La prensa precisa que el Barcelona considera que dicha condición ya se cumplió, mientras que el Atlético aduce que esto se cumplirá sobre los dos años de duración del acuerdo por lo que ha limitado los minutos del jugador.

Algunos medios en España señalan que la entidad catalana prepara una demanda contra el club de Madrid por esta situación. Mientras tanto el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, prefiere mantenerse al margen.

"Es un tema de clubes, no me incumbe a mí, tienen que hablar y dialogar los dos clubes", expresó Xavi. "De Griezmann no me he implicado porque no ha sido en ningún momento jugador nuestro y no hemos hablado en ningún momento, y mira que hemos hecho reuniones (con la dirección del Barça), de la situación de Antoine", agregó.