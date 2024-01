¡Vergüenza! Presidente de club y jugadores le dan paliza a un árbitro ¿Dónde fue?

En las redes sociales se ha viralizado un video polémico donde aparecen el presidente de un equipo junto a sus jugadores atacando verbal y físicamente a un juez de fútbol.

Este acontecimiento se dio en Colombia, el llamado fútbol formativo y el club es el Real Vallecaucano que juega en la Copa Nacional del Café en la ciudad de Pereira y fue el pasado 9 de enero.

El video muestra a un hombre con gorra negra que increpa al árbitro vociferando insultos ante la mirada de sus jugadores que no pasan los 18 años de edad, quienes participaron en la golpiza luego de terminar la discusión verbal.

Vergüenza. Los jugadores del equipo juvenil Real Vallecaucano, liderados por su entrenador, agarraron a golpes entre todos a un árbitro.



Según El Tiempo de Bogotá, el presidente del club Real Villacaucano pidió disculpas al país por este acto bochornoso que dejó a los seguidores del fútbol preocupados por el nivel de violencia que se apodera de los mismos directivos del fútbol formativo.

"Me siento apenado por todos lo que ha pasado. Aprovecho para pedirle disculpas y perdón a todas las personas que están dentro y fuera del fútbol, en especial a los árbitros y a sus familias por las agresiones, a la liga vallecaucana, la de Risaralda y a Colombia, lo que hice no fue bueno, reflexiono, pido disculpas. Me arrepiento profundamente de lo que he hecho, solo me queda pedir perdón".

La violencia en el fútbol representa una amenaza significativa para el desarrollo saludable de los jóvenes futbolistas en formación.

Este fenómeno, lamentablemente común en muchos entornos deportivos, tiene consecuencias perjudiciales que van más allá de la cancha y afectan el crecimiento integral de los participantes.

En primer lugar, la exposición constante a la violencia en el fútbol puede normalizar comportamientos agresivos, llevando a que los jóvenes adopten actitudes similares en su vida cotidiana.

Este patrón de conducta puede generar un clima tóxico en los equipos juveniles, minando la camaradería y la colaboración que son esenciales para el desarrollo deportivo y personal.

Además, la violencia en el fútbol puede tener consecuencias físicas y emocionales directas en los jóvenes jugadores.

Las agresiones verbales, físicas o incluso el mero espectáculo de conductas violentas en el campo pueden generar altos niveles de estrés y ansiedad, afectando negativamente el rendimiento deportivo y la autoestima de los jóvenes.

En lugar de aprender a disfrutar del juego y a manejar la presión de manera constructiva, los jugadores en formación pueden verse envueltos en un ambiente hostil que socava su capacidad para desarrollar habilidades sociales y emocionales esenciales.