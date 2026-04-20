Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Panamá salta al diamante en el béisbol

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Panamá/Panamá abre el torneo de béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud, en la tarde de este lunes, jugando ante Perú en el estadio Juan Demóstenes Arosemena y para tan importante responsabilidad se ha asignado al lanzador derecho Alexis Govea de los Vaqueros del West.

Govea, un lanzador derecho de 6' 2" con un repertorio interesante, será el abridor de la hueste panameña, la cual saldrá en busca de su primera victoria en un torneo donde además estarán participando equipos como Curazao, Argentina, Colombia y Brasil, además de los dos mencionados anteriormente.

Panamá cerró en la tarde del domingo 19 de abril su último entrenamiento teniendo como sede el estadio Juan Demóstenes Arosemena, un icono de la historia deportiva de nuestro Panamá y que desde hoy será escenario del evento reservado para jugadores menores de 17 años de edad.

"Vamos a abrir con Alexis Govea, es nuestra carta de apertura, tenemos mucha confianza en lo que puede hacer y queremos tenerlo listo para los partidos finales de importancia, cuando se disputen las medallas", dijo Adolfo Rivera, el manager de Panamá.

El equipo se entrenó por más de 30 días en las instalaciones del estadio Rod Carew, hasta que este viernes ingresó a la Villa Olímpica para encarar el certamen y disputar una medalla.

Con información de Fedebeis.